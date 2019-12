L’Oroscopo della settimana compresa fra lunedì 30 dicembre e domenica 5 gennaio prevede momenti di passione in amore per lo Scorpione, mentre il Sagittario sarà a lavoro su nuovi progetti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali relativamente alla seconda sestina zodiacale.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore potreste vivere un po’ di nervosismo che rischia di non farvi vivere le festività nel migliore dei modi. La Luna in opposizione lascerà il vostro segno tra giovedì e venerdì, facendovi recuperare grande grinta e serenità emotività.

Riuscirete a godervi delle giornate in relax in compagnia degli amici. La vostra attenzione sarà comunque incentrata in prevalenza sull’ambito lavorativo della vostra vita. Proverete a svolgere al meglio le vostre mansioni.

Scorpione: i nati sotto il vostro segno zodiacale avranno modo di dedicarsi completamente al partner. Per chi è single invece, potrebbe esserci un po’ di malinconia. Sarà però solo un breve periodo, presto recuperate tutta la vostra grinta. Dal punto di vista lavorativo sarà un periodo molto fortunato.

Potrete godere di una buona forma fisica che vi farà essere molto prestanti professionalmente.

Sagittario: in questa settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio sarete circondati dall'affetto di tutte le persone a voi care. Qualcuno potrebbe aver bisogno di chiarire determinate questioni con il partner. Per i single ci saranno delle importanti novità in arrivo. Gli astri si troveranno in buon aspetto sotto il vostro segno zodiacale rendendo possibile gettarsi in nuovi progetti. Alcuni potrebbero avanzare di carriera grazie ad una promozione di un superiore.

Capricorno: la Luna in opposizione potrebbe creare qualche tensione per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Venere e Marte riusciranno a regalarvi il sostegno di una persona speciale. L’amore vi sorriderà. Giovedì e venerdì le giornate più fortunate.

In ambito lavorativo sentirete il bisogno di staccare la spina. Per tutto quest’anno avete lavorato molto duramente, m adesso avere te intenzione di prendervi un periodo di pausa per ricaricare tutte le vostre forze.

Acquario: i nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero trovarsi di fronte a delle situazioni inaspettate. In amore potrebbero esserci delle complicazioni poco piacevoli, che riuscirete a sistemare nel weekend. In ambito lavorativo sarete pieni d’impegni. Potreste accumulare tensione per un progetto che dovrà essere rivisto.

Pesci: in questa settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio potreste essere particolarmente pensierosi. In amore ci saranno belle novità, mentre i single potranno vivere delle nuove e belle emozioni. Sul lavoro ci sarà qualche incomprensione che potrebbe creare del malcontento.