L'Oroscopo di domenica 8 dicembre vedrà i segni del Leone e del Cancro alla prese con alcune questioni delicate, mentre Bilancia e Toro saranno un po' giù di corda. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello Zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: sarete circondati da persone molto allegre e questo clima felice contagerà anche voi. Vivrete una domenica davvero spensierata, come non vi capitava da tempo - Voto 8

Toro: sarete perseguitati da alcuni ricordi del vostro passato.

Dovrete scacciare questi pensieri malinconici e concentrarvi sul presente. Fate qualcosa di semplice ma che vi piace, vi aiuterà molto - Voto 5

Gemelli: potrete tranquillamente sistemare alcune questioni arretrate. Spirito di iniziative ed energie non vi mancheranno ma non esagerate pensate anche alla vostra famiglia - Voto 6.

Cancro: dovrete dire la vostra in una questione molto delicata, fatelo con educazione e ponderate le parole e vedrete che otterrete consenso e rispetto - Voto 6.

Leone: grazie al vostro intuito riuscirete a risolvere una questione che vi tormentava da tempo.

Non date troppo spazio a persone che stanno fuori dalla vostra famiglia, questa domenica i vostri cari avranno bisogno di voi - Voto 7

Vergine: siate calmi, non fatevi coinvolgere in stupide liti, anzi sfruttate la vostra diplomazia per mettere tutti d'accordo. Una persona vi sorprenderà in modo positivo - Voto 7.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: vi sentirete molto giù, dovete reagire altrimenti peserete anche sugli altri. Riposatevi e fate quello che vi piace, questo vi darà sollievo - Voto 5.

Scorpione: complimenti, siete il segno del giorno, in questa domenica le stelle saranno con voi e vi sentirete carichi di energia.

Tutto quello che farete andrà bene quindi approfittatene - Voto 10.

Sagittario: siete sul podio assieme allo Scorpione, è una di quelle giornate perfette. Non vi succederanno eventi particolari, ma starete benissimo con voi stessi e farete stare bene gli altri - Voto 9.

Capricorno: in arrivo una novità in amore, una persona cercherà un contatto con voi, quindi siate gentili e cortesi. In serata potreste avere una notizia un po' seccante in campo lavorativo - Voto 7.

Acquario: riceverete un suggerimento che vi incuriosirà molto, potete seguirlo ma fate l'idea vostra e adattatela alle vostre esigenze.

Rispondete al telefono, perché qualcuno vuole parlare con voi - voto 8.

Pesci: dovrete assolutamente dedicare questa domenica al relax. Dormite fino a tardi, fate una passeggiata, andate al cinema, non importa cosa scegliete ma dovete ricaricarvi, questo sarà vitale per iniziare una settimana grandiosa - voto 8.