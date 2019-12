Durante la giornata di giovedì 26 dicembre 2019 per molte persone ci sarà tempo di fare molte più riflessioni, anche per quanto riguarda l'intesa di coppia o la vita strettamente personale. Faranno eccezione i nativi del segno dei Gemelli, i quali penseranno di più all'aspetto festoso della giornata, e i Pesci, molto più coinvolti dal punto di vista lavorativo.

A seguire, le previsioni per tutti i dodici segni zodiacali della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ci saranno molti più momenti di distensione rispetto ai giorni precedenti.

Avrete molto più tempo per voi stessi e per riflettere sulla vostra situazione amorosa. Perciò ci saranno chiarimenti con il partner ed evoluzioni positive.

Toro: ci sarà occasione di fare qualche vincita sul gioco, ma ricordatevi di non eccedere con queste cose. Questa fortuna vi sarà di notevole aiuto anche per una eventuale conoscenza che prometterà una forte e stabile amicizia.

Gemelli: vi sentirete molto coinvolti nella festa e poco sul fronte dei sentimenti. L'amore al momento non sarà molto interessante per voi, ma il partner potrebbe accusarvi di negligenze nei suoi confronti.

Cancro: vi sentirete più sollevati dal punto di vista del morale, complici le festività natalizie: qualcuno che si impiegherà per rendervi questo periodo molto più gioioso. Le finanze però potrebbero calare sensibilmente.

Leone: molti guadagni all'orizzonte. Riceverete qualche sorpresa inaspettata che vi cambierà il corso delle ultime giornate dell'anno. Date un occhio al fronte della salute, siccome ci sono molti alimenti che potrebbero farvi male.

Vergine: vorreste conoscere meglio qualcuno che vi attrae, ma avete poco tempo a vostra disposizione in questo periodo. Rimandare un eventuale appuntamento sarà molto più facile e comodo di quanto pensiate. Meglio dedicarsi al relax.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: tanto relax. In vista della ripresa del lavoro, rinuncerete a delle uscite per rilassarvi adeguatamente. Se accumulate troppo stress in aggiunta, potreste arrivare facilmente al limite del nervosismo.

Scorpione: la fortuna vi darà una mano nella vostra relazione sentimentale con molta intesa all'interno della coppia, ma anche in famiglia. Evitate le discussioni negative, puntando ad argomentazioni positive.

Sagittario: la tenerezza con il partner troverà ampio sfogo in questa giornata di giovedì, specie quando sarete più in intimità e lontani da occhi indiscreti.

La passionalità la farà da padrone in serata.

Capricorno: questa sarà la giornata in cui rilasserete la mente con qualche buona lettura o comunque qualcosa che non richieda necessariamente uno sforzo impegnativo. Condividere ciò che farete sarà molto produttivo anche per il rapporto con gli altri.

Acquario: avrete l'umore in miglioramento, potrebbe arrivare una buona notizia: può darsi che qualcuno vi abbia supportato in qualche attività che ritenevate importante. Dovete provare a mantenere questa positività.

Pesci: riprenderete le vostre mansioni o attività quotidiane con la carica giusta e senza lamentarvi. Avrete ricaricato le energie per essere efficienti e in grado di lavorare anche per molte ore, nonostante sia ancora festa.