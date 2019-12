L'Oroscopo della settimana da lunedì 2 domenica 8 dicembre vedrà i nati sotto il segno dell'Ariete fare un incontro molto importante, mentre ci saranno soldi in arrivo per lo Scorpione. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni settimanali per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo, da Ariete a Vergine

Ariete: Sarà una settimana ricca di soddisfazioni, tuttavia cercate di non strafare. In amore farete un incontro molto significativo, mentre avrete qualche difficoltà sul lavoro che si risolverà a metà settimana.

Salute: fate attenzione ai colpi di freddo - Voto 7.

Toro: Cercate di frequentare una persona che vi sta vicino e vi sta cercando di far capire quanto tiene a voi. Avrete un dubbio sul lavoro, non tentennate e agite. Amore e lavoro buoni, salute ottima - Voto 8.

Gemelli: Cercate di non prendere in giro una persona a voi cara o potreste perderla. Questa settimana cercate di essere sempre gentili e cordiali con tutti e avrete tanti benefici. In amore avrete alti e bassi, ma salute e lavoro saranno ottimi - Voto 8.

Cancro: Esistono quelle settimane praticamente perfette e questa lo sarà per voi.

In amore andrà tutto a gonfie vele, sul lavoro avrete una gratifica economica importante e avrete una salute di ferro - Voto 10.

Leone: Smettetela di essere scontrosi e burberi, apritevi agli altri. A metà settimana incontrerete una persona speciale che sarà importante per voi nel 2020. Sul lavoro avrete qualche affanno, amore al top, salute molto buona - Voto 8.

Vergine: Le stelle vi saranno propizie, quindi cercate di portare a termine dei compiti che rimandate da tempo. State attenti perché qualcuno è invidioso di voi.

Amore, lavoro e salute saranno più che buoni - Voto 7.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sarà una splendida settimana per voi, riceverete una notizia che aspettavate e che vi farà tirare un sospiro di sollievo e questo vi porterà tanta positività. In amore e lavoro tutto stabilmente positivo, in salute sarete al top - Voto 9.

Scorpione: Vi sentirete tristi e spossati a inizio settimana, ma poi arriveranno due novità importanti. Una riguarderà il futuro di una persona a voi cara e la seconda sarà più prosaica, ma altrettanto piacevole poiché arriveranno dei soldi.

Amore stabile, lavoro e salute perfetti - Voto 8.

Sagittario: Riceverete una telefonata di qualcuno che non sentivate da molto e questo vi darà la carica per una splendida settimana. Qualcuno è attratto da voi, ma non se la sente di dirlo, siate gentili con tutti e scoprirete chi è. Amore al top, lavoro: bene, ma siete un po' pigri, salute più che buona - Voto 8.

Capricorno: Siete testardi e questo vi porterà a tenere il muso a qualcuno che non lo merita. Dovete rimediare e fare pace, questo vi aprirà le porte a una settimana ricca di soddisfazioni.

Amore: avrete una sorpresa, lavoro e salute ottimi. - Voto 8.

Acquario: Sarà una settimana perfetta, vi andrà praticamente tutto bene. L'unico problema sarà dato dal fatto che due persone si contenderanno il vostro cuore. Lavoro: avrete una gratifica importante. Amore: siete in stato di grazia. Salute: perfetta - Voto 10.

Pesci: Inizierete la settimana con una certa noia, ma verso mercoledì riceverete una notizia che vi renderà molto felici. In amore potreste essere in difficoltà con un ex. Lavoro e salute più che buoni - Voto 7.