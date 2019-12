Il nuovo anno è alle porte, vediamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute del segno dei Gemelli durante il 2020. Durante i mesi di gennaio e febbraio il segno potrebbe vivere dei momenti sottotono, sia in amore che nel lavoro, ma con l'arrivo della stagione primaverile Gemelli potrà fare affidamento su un Oroscopo estremamente vantaggioso. In amore saranno favorite le coppie che intendono sposarsi o avere un figlio, ma anche i single alla ricerca dell'anima gemella.

Ci sarà un netto recupero per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative e qualcuno potrebbe notare un incremento delle finanze. Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche dell'anno 2020 per il segno dei Gemelli.

Oroscopo dell'anno 2020 per i Gemelli

Amore: durante i mesi di gennaio e febbraio 2020 i gemelli si porteranno dietro le divergenze sentimentali nate durante l’anno precedente. Dunque gli inizi di questo nuovo anno riserveranno degli alti e bassi in amore, all'interno del rapporto di coppia non mancheranno le discussioni e i momenti di sicurezza.

Con l'arrivo della bella stagione però i Gemelli ritrovano la fiducia e la complicità con il partner, la passione si riaccende e si potranno vivere forti emozioni. Anche i single saranno favoriti della ricerca dell’anima gemella, soprattutto durante i mesi estivi. Le coppie insieme da tempo che desiderano fare progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio, potranno fare affidamento su un oroscopo favorevole soprattutto tra l’estate e l’autunno 2020.

Lavoro: I primi mesi dell’anno riserveranno delle incertezze anche per quanto riguarda l’abito lavorativo, dove non mancheranno i momenti di tensione.

I Gemelli, inoltre, saranno un po’ distratti, questo incrementerà la possibilità di compiere degli errori e di accendere discussioni con colleghi e superiori. Niente da temere, occorrerà solo portare un po’ di pazienza, con l’inizio del mese di marzo infatti si recupera al meglio. Durante i mesi primaverili le stelle lasciano prevedere degli importanti cambiamenti all'interno della sfera professionale del segno. Questo sarà un momento vantaggioso per chi desidera avanzare una proposta, presentare un nuovo progetto o lasciare un’attività.

In autunno si potranno concludere degli affari vantaggiosi, come un acquisto di tipo immobiliare o una vendita redditizia. Saranno soprattutto coloro i quali lavorano nelle vendite e nel settore marketing a notare un incremento dei propri guadagni.

Salute: la maggior parte di questo 2020 sarà positiva per il fisico e la salute dei Gemelli, anche se non sono da escludere i piccoli momenti sottotono e i banali fastidi fisici. Lo stress lavorativo, soprattutto, potrebbe provocare dolori di stomaco o emicrania.

Come detto, eccetto piccole problematiche, sarà un anno vantaggioso dal punto di vista fisico, ideale per iniziare delle cure o dei trattamenti specifici, ma anche per dedicare maggiori cure a mente e corpo. Ideale potrebbe essere la pratica di attività sportive rilassanti come yoga o pilates.