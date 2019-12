Giovedì 19 dicembre troviamo la Luna stazionare in Bilancia mentre il Sole e Mercurio sosteranno in Sagittario. Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Marte proseguirà il suo moto in Scorpione. Infine Urano permarrà in Toro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia e Capricorno, meno rosee per Sagittario e Cancro.

Finanze 'flop' per Cancro

Ariete: nervosi. La Luna opposta potrebbe far divenire i nativi estremamente nervosi perché suscettibili verso ogni provocazione.

Un giorno di ferie sarebbe l'ideale per evitare di dire o fare gesti di cui pentirsi.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico in casa Toro sarà presumibilmente scarno e, come inevitabile conseguenza, non avranno granché voglia di mettersi in gioco sul fronte lavorativo. Fortunatamente in coppia la giornata scorrerà sui binari della tranquillità.

Gemelli: umore 'flop'. Lo scontro odierno tra i Luminari non sarà un toccasana per il tono umorale dei nativi, difatti il loro broncio non passerà inosservato alle persone con cui si rapporteranno, spesso abituate a vederli spensierati.

Cancro: finanze da revisionare. I transiti di questo giovedì non lasceranno presagire nulla di buono sul fronte economico. Sarà bene che i nativi esaminino il loro settore economico 'tagliando' le spese non necessarie in modo da 'snellire' le prossime uscite.

Shopping per Bilancia

Leone: relax. Dopo giornate faticose, sia mentalmente che fisicamente, saranno presumibilmente in molti i nativi che opteranno per ritagliarsi ampi spazi di relax in questa giornata, in modo da ripartire già domani più grintosi di prima.

Vergine: riflessivi. La Luna poco conciliante potrebbe rendere pensierosi e riflessivi i nativi sul da farsi. Una giornata, quindi, dove pondereranno a dovere le prossime mosse professionali da effettuare senza però, ancora, metterle in atto.

Bilancia: shopping. Mercurio favorevole, supportato dai Luminari odierni, renderà questo giovedì nativo incline al concedersi qualche gratificazione materiale, come una sessione di shopping.

Scorpione: stressati. Le molteplici incombenze che i nativi dovranno ultimare quest'oggi potrebbero far sopraggiungere un pizzico di stress. Rimandarne alcune a data da destinarsi, favorirà un giovedì più sereno.

Sagittario burbero

Sagittario: burbero. Non solo l'umore non sarà dei migliori ma i nati Sagittario potrebbero risultare anche indisponenti nell'ambiente professionale. Un po' di diplomazia con capi e colleghi li aiuterà a non farsi ulteriori 'nemici'.

Capricorno: lavoro 'top'. Il settore professionale, specialmente per chi tra i nativi opera alle dipendenze altrui, andrà a gonfie vele in questa giornata dicembrina. Il partner, invece, potrebbe accusarli di trascuratezza.

Acquario: fuori giri. Giovedì in cui ai nati del segno sembrerà di girare a vuoto durante lo svolgimento delle attività quotidiane.

Sarà bene che si occupino delle questioni più urgenti nelle ore mattutine.

Pesci: routine. Una giornata priva di novità o scossoni degni di nota, dove i nati Pesci avranno molto tempo a disposizione per 'fare' e pensare. Ottimizzare questo tempo libero in maniera produttiva sarà una saggia idea.