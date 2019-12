Dicembre scorre veloce e presto saluteremo il 2019 per dare il benvenuto al nuovo anno. Vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute del segno del Toro durante il 2020. I primi mesi del nuovo anno rappresenteranno un momento di stallo per il segno, che con l'arrivo della stagione primaverile recupera energia e voglia di fare e si prepara a vivere dei mesi più vantaggiosi, sia dal punto di vista degli affari, che per quanto riguarda la sfera sentimentale.

In amore potrebbero esserci dei cambiamenti importanti e anche gli incontri sono favoriti. Anche per il fisico sarà un anno vantaggioso, ideale per iniziare a praticare dello sport o migliorare il proprio regime alimentare. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del 2020 per il segno del Toro.

Oroscopo dell'anno 2020 per il Toro

Amore: i primi mesi del 2020 si riveleranno alquanto sottotono per la sfera sentimentale, il Toro è in attesa di qualcosa che sembra non arrivare, ha bisogno di sicurezze e conferme da parte del partner.

Quello che aspettate potrebbe arrivare tra il mese di aprile e maggio, quando gli astri saranno in posizione più favorevole e ci saranno dei cambiamenti. Questo sarà inoltre un momento vantaggioso per i single alla ricerca dell’anima gemella, si potrebbero fare degli incontri interessanti, che si riveleranno poi significativi durante il corso dell’anno. Durante la stagione autunnale qualcosa potrebbe mettere in discussione l’equilibrio ritrovato, come un ritorno dal passato o delle situazioni di carattere legale da risolvere, ma sarete bravi a sbrogliare la situazione nel minor tempo possibile.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

La calma e la pazienza saranno due qualità indispensabili al Toro durante il nuovo anno per venire a capo delle problematiche.

Lavoro: il 2020 sarà un anno molto vantaggioso per quanto riguarda le questioni lavorative e gli affari. Il Toro sarà intuitivo e creativo, questo potrebbe portare alla nascita di interessanti progetti, al successo nelle trattative o al raggiungimento di nuovi obiettivi. Le stelle favoriscono i giovani e gli studenti, così come coloro i quali desiderano lanciare un’attività in proprio o iniziare una nuova sfida professionale.

I primi mesi del nuovo anno però potrebbero vedere il Toro costretto a prendersi una piccola vacanza, nulla di male, anzi sarà il passaggio necessario a favorire un recupero delle energie e della voglia di fare. Durante l’autunno 2020 potrebbe esserci un grande e inatteso cambiamento, qualcuno potrebbe spostarsi in un’altra città o all'estero. Per quanto riguarda invece la sfera economica durante la prima metà dell’anno le stelle consigliano al segno di evitare le spese, non è il momento ideale per fare degli investimenti, al contrario tra giugno e luglio potrebbe esserci un significativo aumento delle finanze.

Salute: le stelle lasciano presagire un 2020 splendente per il Toro, tuttavia non mancheranno i momenti sottotono per quanto riguarda il fisico. Dividersi tra gli impegni della vita quotidiana e il lavoro non sarà semplice, ci saranno momenti di tensione, in cui la stanchezza avrà la meglio. Quello che sta per iniziare sarà comunque un anno vantaggioso, ideale per iniziare a praticare degli sport o concedere maggiori cure alla salute e all'alimentazione.