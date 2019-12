La settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 gennaio 2020 il Leone avrà nella sua costellazione la Luna, mentre Urano permarrà nei gradi del Toro. I Pesci avrà nei suoi gradi sempre Nettuno, ma Acquario avrà nella sua costellazione Venere. Marte permarrà nei gradi del Sagittario, mentre il Sole, Saturno, Plutone e Giove persisteranno in Capricorno. Nodo lunare in Cancro.

A seguire, le previsioni segno per segno della settimana.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarà una settimana che non comincerà nel migliore dei modi a causa di un forte stress “da rientro” e determinate discussioni non proprio rosee con il partner.

Il weekend però avrete finalmente l'atmosfera giusta per fare qualche investimento o realizzare qualche piccolo progetto.

Toro: poca comprensione con il vostro partner ma in aumento quella da vivere all'interno della famiglia, soprattutto di origine. La concentrazione sul lavoro potrebbe risentire di questa atmosfera tesa, ma non potrete fare a meno di rimboccarvi le maniche e far ripartire le vostre finanze.

Gemelli: ci saranno alcune divergenze con le amicizie, mentre gli incontri per i single saranno i favoriti.

Le energie erotiche saranno sicuramente quelle che ravviveranno il rapporto di coppia, ma cercare di fare attenzione a come utilizzate le parole.

Cancro: gli inizi della settimana saranno decisamente giù di tono, ma le cose potrebbero sensibilmente peggiorare con l'incedere dei giorni. Meglio rilassarvi più che potete e non affaticarsi durante le ore lavorative, favorite le serate all'insegna di hobby e film.

Leone: creatività sul lavoro e idee da mettere a punto in famiglia. State attraversando un vero e proprio periodo in cui la fantasia la sta facendo da padrone, e fin dai primi giorni di questa settimana raggiungerete un picco di autostima e di collaborazioni fra colleghi.

Vergine: la pausa festiva sortirà un tono negativo per il vostro rientro al lavoro. Avrete una confusione in testa tale da non essere immediatamente in grado di “rimettervi in carreggiata”, perciò vi converrà prima fare qualcosa per fare ordine nella vostra mente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molta voglia di rilassarvi, ma anche di divertirvi. Sarà una settimana in cui ogni azione faticosa sarà bandita, soprattutto nei primi giorni. Coglierete l'occasione di fare anche qualche acquisto per qualcuno di caro oppure per voi stessi. L'amore sarà preso più in considerazione.

Scorpione: ancora poco disposti a riprendere il ritmo feriale, ma comunque sempre carichi delle energie necessarie per essere efficienti sul posto di lavoro. Sarete molto più inclini alla compagnia del partner che delle amicizie in generale.

Sagittario: dopo le follie delle feste sarete molto più inclini alla serenità e all'ozio. Le serate potrebbero essere dedicate alla tenerezza con il partner o a svolgere degli hobby a cui siete particolarmente affezionati. Weekend in ripresa lavorativa.

Capricorno: la fortuna in ambito lavorativo sarà accompagnata dalla vostra voglia di fare, sempre immancabile. Purtroppo qualche ostacolo di Saturno vi farà “inciampare” ma affronterete ogni cosa con il sorriso e con una forte concentrazione.

Acquario: qualche gelosia e numerosi dubbi alimenteranno questa settimana, che siano nei confronti del partner oppure dei familiari che vi circondano. Fareste meglio ad attendere dei momenti più “lucidi” per poter capire di chi fidarvi.

Pesci: molti successi recenti vi “culleranno” durante questa settimana, preferendo un lavoro lento e ponderato e una particolare focalizzazione su ciò che vi piace fare.

Le uscite saranno al centro della vostra attenzione ma non mancheranno le serate in solitaria.