Luna in Sagittario nell'Oroscopo dell'amore di coppia di Natale, rende le sensazioni magiche e un nuovo entusiasmo positivo e intraprendente anima anche il Leone, la Bilancia, Acquario e Ariete. Il fuoco della relazione riscalda i cuori grazie alla presenza dell'astro d'argento che con le sue scintille, elargisce conferme costruttive per le relazioni a due. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Impulsività ed emotività nell'oroscopo di Natale

Ariete: Luna in trigono dalla casa astrologica nona in sinergia con Mercurio, sprigiona una certa prudenza nel modo di amare che tiene conto di un maggiore incoraggiamento da parte del partner per far riaccendere la scintilla amorosa nella giornata di Natale.

Toro: Urano opposto a Marte sprigiona una certa irritabilità che si fa sentire in coppia. Attenzione a non utilizzare questa carica quasi esplosiva, altrimenti dovrete subirne i contraccolpi proprio in queste giornate di festa.

Gemelli: dietro un'apparente sicurezza, si nasconde un modo di amare fragile che fatica nel metabolizzare alcuni impulsi interiori poco organizzati. Come demotivati e sfiduciati nel dare amore, attenderete una conferma dal partner prima di aprire il cuore con maggiore slancio.

Cancro: Marte tenta, spronandovi, a fare di più in queste feste, approfondendo l'amore in modo più allegro e coinvolgente. Nettuno dai Pesci attua un cambiamento che in sinergia con Urano dal Toro, cerca di riaccendere la passione in modo benefico per la coppia.

Leone: Venere in opposizione dall'Acquario rema contro ma l'influenza del satellite notturno è in trigono favorevole per gli affetti. Potrete contrastare alcune restrizioni amorose facendo affidamento a un'impazienza che ribalta la situazione amorosa in modo imprevedibile.

Vergine: Luna in quadratura dal Sagittario circoscrive gli spazi interiori e blocca il bisogno di vivere l'amore in modo più libero. Saturno, Plutone e Giove contrasteranno questo impulso apatico, cercando di farvi progredire in coppia con un entusiasmo tutto da investire per ottenere un futuro più sereno.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: la sfera affettiva viene investita da una nuova sensibilità indipendente conferita da Luna in Sagittario che fa affrontare la realtà di coppia in maniera più istintiva. Una nuova capacità di stimolare i sogni del partner sarà benefica per entrambi.

Scorpione: le scintille argentee di una Luna magica molto vicina al segno fanno amare in modo più battagliero e dinamico, tenendo conto dei propri ideali e difendendoli con le unghie e con i denti se necessario. Nuove prospettive sono tutte da approfondire e le concretizzerete con fiducia.

Sagittario: nuovi entusiasmi animano l'amore con Luna nel segno che rende le sensazioni mentali di Mercurio più emotive. Capiterà quindi che vivrete la relazione amorosa in modo risoluta, concretizzando le azioni in modo diretto senza valutare i se e i ma del rapporto sentimentale.

Capricorno: molto aperti agli stimoli esterni anche se in coppia, approfondirete le sensazioni che mettono in contatto con il lontano e nemmeno Saturno e Plutone potranno fermare questo stimolo avventuroso. Se non potrete viaggiare fisicamente lo farete con la mente, sperimentando nuove prospettive entusiasmanti.

Acquario: il cuore sarà pieno di gioia e di amore, tutti da riversare nella coppia per vivere le festività in modo magico. Avete bisogno di riassestare l'amore attingendo a un dialogo che potrà essere chiarificatore per progredire.

Pesci: ricordate che sarà inutile rifugiarvi in un mondo tutto vostro in cui nemmeno voi vi sentirete a proprio agio.

Assumetevi le vostre responsabilità quindi e se aveste qualche perplessità nei confronti del partner, parlatene in maniera approfondita.