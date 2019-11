Nella settimana dal 23 al 29 dicembre 2019 troveremo Mercurio cambiare domicilio spostandosi dall'Acquario, dove risiede Venere, al Capricorno, dove vi sono Plutone, Saturno e Giove mentre Marte continuerà il suo moto in Scorpione. Urano permarrà sui gradi del Toro come il Nodo Lunare in Cancro e Nettuno che rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee per Cancro e Scorpione.

Toro volitivo

Ariete: bizzosi. Il nervosismo questa settimana potrebbe essere l'indigesto protagonista per i nati del segno che, di conseguenza, innescheranno litigi per questioni di poco conto.

Toro: volitivi. Con l'apporto di Mercurio nel loro Elemento, i nativi saranno presumibilmente pervasi da una gran voglia di mettersi in gioco. Ad essere maggiormente favoriti sarà chi tra loro opera alle dipendenze altrui.

Gemelli: distratti. Rimanere concentrati, specialmente da giovedì in poi, sarà un'ardua impresa in casa Gemelli viste le asperità planetarie in onda, rese ancor più 'pesanti' dalla sosta di Marte.

Cancro: umore 'flop'. Il periodo prosegue tra copiose dissonanze astrali e questa settimana non farà eccezione, difatti, molti nativi potrebbero registrare un drastico calo del tono umorale.

Leone creativo

Leone: creativi. Mercurio di Terra darà manforte alle doti creative dei nati Leone che, con ogni probabilità, attueranno tali 'trovate' traendone, nel fine settimana, qualche gratifica economica e morale.

Vergine: incontri. Le nuove conoscenze in ambito professionali che i nativi faranno in questa settimana di fine 2019 potrebbero avere importanti risvolti nel loro futuro lavorativo.

Bilancia: stressati. Le molteplici attività pratiche da adempiere in questa settimana potrebbero favorire lo stress nella quotidianità nativa.

Sarà bene staccare la spina quando le forze verranno meno.

Scorpione: finanze 'flop'. Il settore economico dei nati del segno andrà posto sotto attenta revisione tagliando, se necessario, spese extra oramai non più necessarie.

Capricorno poliedrico

Sagittario: relax. Dopo giorni parecchio faticosi, ecco che i nati Sagittario potrebbero optare, specialmente da mercoledì a sabato, di ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Capricorno: poliedrici. Settimana dove i nativi potrebbero avere uno spettro più ampio delle loro opportunità professionali e 'coglierne' quante più possibili, dono gradito dello Stellium nel loro segno.

Acquario: gelosi. Nel focolare domestico il clima potrebbe non essere dei migliori ed i nati del segno sfogarsi nei confronti dell'amato bene inscenando sfuriate di gelosia, senza che ve ne sia motivo.

Pesci: bradipi. Durante la prima parte di questa ultima settimana dell'anno, i nati Pesci si dedicheranno alle loro attività pratiche procedendo ad una lentezza snervante, frutto della poca voglia 'fornita' dal contrastato Marte nel loro Elemento.