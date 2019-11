I transiti planetari nell'Oroscopo dell'amore per i single di sabato incastrano alla perfezione le occasioni giuste, coinvolgendo corpo e mente nel delicato gioco della seduzione. Come in un meccanismo perfetto, ogni mossa sarà fatta nei modi e nei tempi prestabiliti dagli astri, affinché ciascun segno zodiacale possa concretizzare i sogni amorosi. Luna in Bilancia moltiplica le sensazioni all'ennesima potenza e preannuncia successi amorosi nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Nuovi incontri nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: Luna in opposizione potrebbe creare qualche incertezza e sprigionare qualche dubbio. Troppo nervosi e influenzati negativamente dall'astro d'argento che tende a offuscare un quadro amoroso stabile, eviterete di prendere l'iniziativa anche se Venere lotterà per voi in modo fortunato.

Toro: Saturno e Plutone dal Capricorno attuano dei cambiamenti promettenti per l'amore.

Dovrete superare solamente alcuni alti e bassi forse collegati ad alcuni impegni familiari che rendono la sfera interpersonale un po' tesa.

Gemelli: la voglia di amare è tanta e purtroppo alcuni astri dediti all'amore remano contro, ma non tutto è perduto. Potrete dare maggiore ascolto alla voce del cuore che consiglia di andare avanti e di apportare i cambiamenti giusti. Se siete da troppo tempo in stallo con un amoroso che non si decide a dire sì, sarà meglio guardare altrove.

Cancro: lasciate alle spalle alcuni trascorsi che vi hanno fatto soffrire. È giunto il momento di guardare al presente e al futuro con maggiore consapevolezza, approfondendo le nuove conoscenze e comprendendo maggiormente chi sta di fronte.

Leone: la quadratura di Marte rende gli obiettivi un po' offuscati e mancherete di spirito d'iniziativa. In compenso però Venere, Giove e Sole sono in posizione favorevole e potrete aprirvi ai nuovi incontri con un nuovo entusiasmo.

Vergine: molto più aperti a vivere l'amore con maggiore leggerezza e minore severità, quasi non vi riconoscerete più e approfondirete le nuove conoscenze con slancio. Plutone e Saturno in trigono promettono di sostenere una nuova profondità d'animo e un modo di fare molto affascinante.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia: Venere e Luna uniscono le proprie energie e favoriscono i nuovi incontri.

Dovrete solo riordinare le idee e attuare una diplomatica strategia, passando all'attacco in ambito sentimentale in modo elegante, come solo voi sapete fare.

Scorpione: in amore cercate di parlare con il cuore, manifestando e proclamando i sentimenti che sentite con maggiore chiarezza. Marte tende a farvi tenere tutto dentro e nel frattempo, potreste perdervi interessanti opportunità amorose.

Sagittario: il cielo astrale è favoloso per l'amore ed elargiscono un’euforia brillante e dirompente.

Pieni di entusiasmo, non passerete di certo inosservati in comitiva, quindi passate all'azione senza remore, otterrete successo.

Capricorno: questo è il momento giusto per riordinare le idee. Plutone e Saturno infatti consigliano di avviar una metamorfosi interiore che anche se dolorosa, filtrerà le sensazioni passate per vivere quelle presenti con maggiore apertura mentale. Attenzione a una Luna un po' capricciosa per i sentimenti.

Acquario: le emozioni volano con Luna benefica rispetto al segno. L'intuito sarà consigliere e farà sondare il terreno amoroso, decifrando ogni singola sfaccettatura per andare a fondo nelle situazioni che valgono o decidere di sorvolare nuovi orizzonti. Il fascino di certo non mancherà.

Pesci: un po' sottotono dal punto di vista sentimentale a causa di una quadratura venusiana che si fa sentire, assumerete un atteggiamento polemico nei confronti delle nuove opportunità amorose. Che ne dite invece di seguire il consiglio del saggio Nettuno?

Egli quasi scongiura di lasciarvi alle spalle il vecchio per aprirvi a un nuovo modo di amare.