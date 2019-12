L'Oroscopo settimanale che va dal 9 al 15 dicembre approfondisce i transiti planetari favorevoli, elargendo consigli utili per la sfera sentimentale e anticipando i successi lavorativi, in modo da spronare ciascun segno zodiacale a dare il meglio di sé. Luna presente dapprima in Toro, poi in Gemelli e infine in Cancro garantirà intuizione, notevoli guadagni ai segni di Terra a inizio settimana e un atteggiamento frizzante e allegro nei confronti delle avversità che la vita proporrà. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Sensazioni piacevoli nell'oroscopo settimanale di dicembre

Ariete: una mente molto aperta nelle giornate di mercoledì e giovedì verrà garantita da Luna in Gemelli che regalerà un atteggiamento sognatore e intelligente nei confronti dell'amore. Non dimostrerete al massimo i sentimenti, tenendoli per voi e puntando più sui piccoli gesti che sulle cose concrete. Buono il lavoro, dove potrete affermare ottime capacità logiche.

Toro: la settimana inizierà alla grande con Luna nel segno che insieme a Urano renderà volubili e molto desiderosi di rivoluzionare la sfera affettiva in positivo.

In ambito lavorativo, un desiderio di affermare l'indipendenza farà dare il massimo e Luna garantirà guadagni inaspettati.

Gemelli: a metà settimana Luna nel segno garantirà una spiccata intuizione, utile per arginare eventuali difficoltà in campo professionale. Una gran curiosità esorterà ad approfondire nuovi orizzonti amorosi e i viaggi in particolare saranno ottimi strumenti per conoscere nuove persone.

Cancro: puntate tutto su un weekend molto profondo e romantico per i sentimenti. Luna entrerà nel segno già da venerdì e potrete approfondire gli affetti, beneficiando di splendidi momenti vissuti nel "focolare domestico".

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Buono il lavoro di lunedì e martedì.

Leone: settimana alquanto altalenante per la sfera sentimentale, ma per fortuna Marte entrerà in Sagittario martedì e alcune novità sentimentali saranno alle porte. Buona l'affermazione della propria personalità sul lavoro, dove una comunicazione aperta sarà benefica per chiudere contratti importanti.

Vergine: l'astro d'argento in posizione favorevole già da lunedì, garantirà un savoir-faire utile per mietere vittime in amore. In campo professionale, l'influenza lunare dal Toro sarà benefica anche martedì per raccogliere alcuni risultati positivi che stavate attendendo da tempo. Attenzione a una metà settimana un po' nervosa per i sentimenti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: allegri e frizzanti con tutti soprattutto a metà settimana, beneficerete di Luna in Gemelli che garantirà bontà d'animo e un atteggiamento molto adattabile al contesto che vi circonderà, sarà benefico anche in campo lavorativo.

Scorpione: a inizio settimana, un comportamento bizzarro e alquanto nervoso sul lavoro potrebbe essere causato da Luna e Urano in opposizione che faranno passare da un atteggiamento gioioso a un modo di fare molto pessimistico.

I pianeti presenti nel segno però garantiranno sempre intelligenza e sensualità, tutta da investire in campo amoroso beneficiando di una Luna favorevole.

Sagittario: mercoledì potreste essere indecisi sul da farsi a causa di un'opposizione lunare che potrebbe provocare qualche esitazione anche in amore. Sole sempre presente nel segno, per fortuna cercherà di far superare anche alcune complicazioni lavorative, tenendo conto dell'appoggio intelligente di Mercurio presente già da martedì.

Capricorno: buono il lavoro con Luna che emanerà già da lunedì riflessi portentosi.

Incrociando le sue energie con i pianeti presenti nel segno, il successo in campo finanziario sarà assicurato e anche in amore, un nuovo benessere lambirà gli affetti e otterrete tutto senza alcuno sforzo. Attenzione però a un fine settimana un po' ostile.

Acquario: attenzione a non esagerare con le spese eccessive a inizio settimana. I pianeti presenti in Capricorno spalleggeranno la fortuna e i guadagni, ma un desiderio di fare il passo più lungo della gamba sarà in agguato. In amore, mercoledì e giovedì saranno giornate da dedicare agli affetti e una nuova allegria briosa pervaderà gli animi.

Pesci: buone le sensazioni nella giornata di martedì, fortunata per i sentimenti. Sensibili e molto fantasiosi, potrete ottenere splendidi risultati in amore grazie a Luna e Venere che incroceranno un trigono favorevole. In ambito finanziario, i guadagni arriveranno a illuminare la sfera lavorativa e saranno considerevoli.