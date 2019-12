L'ultimo giorno del 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna e Nettuno transitare in Pesci, mentre il Sole, Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione, come Urano resterà nel segno del Toro ed il Nodo Lunare nell'orbita del Cancro.

Le previsioni astrologiche del 31 dicembre sono favorevoli per Vergine e Scorpione, meno rosee per Ariete e Gemelli.

Sul podio

1° posto Sagittario: viaggi. Per la notte di San Silvestro potrebbero essere in molti i nativi che opteranno per un viaggio last-minute con il partner per iniziare il 2020 in un luogo diverso dal solito.

2° posto Vergine: shopping. Le finanze, grazie allo sfavillante Stellium, promettono bene ed i nativi non si faranno presumibilmente sfuggire l'occasione di acquistare alcuni oggetti desiderati da tempo.

3° posto Scorpione: flirt. Una vecchia fiamma potrebbe improvvisamente farsi sentire, con un messaggio o una chiamata, rendendo dapprima straniti i nativi ma, subito dopo, favorevoli ad una momentanea riappacificazione. E sarà subito flirt.

I mezzani

4° posto Leone: incontri. Le conoscenze che i nati Leone faranno in questa giornata avranno ottime chance di rivelarsi importanti per il loro futuro professionale.

Amore in secondo piano.

5° posto Capricorno: intuitivo. Dotati di grandi capacità intuitive ai nati del segno, con ogni probabilità, non sfuggirà alcun dettaglio e tale scaltrezza verrà positivamente accolta da capi e colleghi.

6° posto Toro: affettuosi. Nel focolare domestico, dopo qualche piccola 'ruggine' dei giorni scorsi, potrebbe finalmente tornare un clima colmo d'affetto che aiuterà i nati Toro a passare splendidamente i giorni di festa restanti.

7° posto Cancro: sereni. Il nervosismo dell'ultimo periodo potrebbe lasciar spazio ad una maggiore serenità per i nati del segno che, sia al lavoro che a casa, sentiranno il bisogno di rilassarsi anziché 'dare di matto'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

8° posto Gemelli: umore basso. Il tono umorale in casa Gemelli non sarà dei migliori a causa delle copiose asperità in onda questo ultimo giorno del 2019.

9° posto Ariete: distratti. Riuscire a concentrarsi potrebbe divenire un'ardua impresa per i nati Ariete, che farebbero meglio ad accantonare le questioni lavorative, almeno per un giorno, per godersi il clima festivo.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stressati. La maggior parte dei preparativi riguardanti la festa graveranno sulle spalle dei nati Bilancia e tale mole di incombenze potrebbe stressarli oltremodo.

Chiedere una mano alle persone care sarà una saggia decisione per allontanare lo stress.

11° posto Pesci: taciturni. Sebbene la giornata 'inviti' al divertimento, i nativi non ne avranno granchè voglia e, anzichè esternare il loro malcontento, resteranno presumibilmente in religioso silenzio.

12° posto Acquario: gelosi. Il comportamento sopra le righe della persona amata potrebbe irretire i nativi che, a prescindere dal luogo dove si troveranno, potrebbero 'esplodere' in una fragorosa scenata di gelosia.