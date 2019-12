L'Oroscopo del 2020 premierà i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno, grazie alla presenza di Giove in quest'ultimo segno. Per essi arriveranno buone occasioni da cogliere al volo, mentre per altri segni non sarà tutto rose e fiori. Scopriamo nel dettaglio cosa dicono le stelle.

L'oroscopo 2020 da Ariete a Vergine

Ariete (21/03-20/04): possiamo dire che non sarete tra i segni più fortunati del 2020. Avrete Giove e Saturno in posizione negativa, vi sarà richiesto di fare sacrifici, rinunce e di modificare quello che non va, sia in campo sentimentale che professionale.

Il periodo migliore sarà tra la primavera e l'estate.

Toro (21/04- 20/05): per voi il 2020 ha in serbo grandi cambiamenti. In amore costruirete qualcosa di solido e duraturo, c'è anche chi riuscirà a comprare casa. Qualche difficoltà tra il 22 marzo e il 2 luglio con Saturno contrario non mancherà. Anche per il lavoro sarà un momento più delicato, ma poi riuscirete ad ottenere soddisfazioni.

Gemelli (21/05-21/06): inizierete il nuovo anno con Venere in posizione positiva. Ci sarà serenità con il partner e chi è solo incontrerà qualcuno capace di fargli battere forte il cuore.

In primavera potreste ufficializzare un rapporto d'amore. Opportunità lavorative interessanti tra aprile e giugno, che avranno buoni sviluppi futuri, potrebbero portarvi un trasferimento.

Cancro (22/06-22/07): l'oroscopo del nuovo anno 2020 indica che ci saranno difficoltà. Saturno contrario chiuderà storie d'amore che si trascinavano per inerzia. Qualcuno potrebbe scoprire un tradimento, ma ogni chiusura servirà alla vostra crescita e vi aprirà nuove porte. Lo stesso discorso vale anche per l'ambito professionale, farete sacrifici ma riuscirete a migliorarvi.

Leone (23/07-23/08): il nuovo anno porterà alti e bassi. Passerete da momenti di confusione ad altri dove avrete le idee più chiare. Sarete chiamati a prendere decisioni importanti per l vostra vita sentimentale. Ci vorrà coraggio ma questo non vi mancherà. Sul lavoro resterete delusi perché un progetto non andrà avanti come speravate o avrà uno stop momentaneo.

Vergine (24/08- 22/09): le stelle del 2020 indicano che sarete tra i più fortunati del segno. La promozione lavorativa che aspettavate da un po' potrebbe arrivare presto.

C'è chi avvierà una nuova attività, Giove porterà buone opportunità. In amore potreste avere delle preoccupazioni e qualche difficoltà tra il 5 aprile e il 7 agosto. Dove c'è sentimento si supererà ogni cosa.

Le previsioni del 2020: Capricorno fortunato, Bilancia in difficoltà

Bilancia (23/09-22/10): le effemeridi indicano che la dissonanza di Saturno e Giove porterà un po' di malumore, stanchezza e delusione. Tra il 22 marzo e il 2 luglio, però, Saturno sarà in transito favorevole e sarà il momento giusto per impegnarsi ancora di più e concretizzare ciò che desiderate sia in amore che nel lavoro.

Scorpione (23/10-22/11): inizierete l'anno litigando con il partner, sarete piuttosto gelosi. Il 2020 sarà comunque un anno positivo. In amore troverete una stabilità che vi mancava da un po'. Chi è solo incontrerà un compagno da amare. Sul lavoro avrete l'occasione di mettere in luce le vostre capacità.

Sagittario (23/11-21/12): il 2020 sarà un anno abbastanza tranquillo. Solo tra la primavera e l'estate, Venere dissonante, potrebbe creare un po' di maretta tra le coppie. Qualcuno di voi si guarderà un po' troppo intorno e potrebbe tradire o essere tradito.

Per quanto riguarda il lavoro sfruttate il periodo dal 22 marzo la 2 luglio per far partire un progetto.

Capricorno (22/12-20/01): secondo l'oroscopo del 2020 sarete i più fortunati dello zodiaco perché avrete Giove in transito sul vostro Sole e questo porterà eventi positivi nella vostra vita, sia in amore che nel lavoro. Saturno continuerà a stimolarvi positivamente e avrete ottimi risultati in ambito lavorativo.

Acquario (21/01-19/02): il consiglio delle stelle per il 2020 è di sfruttare il passaggio di Saturno nel vostro segno, dal 22 marzo al 2 luglio, per farvi valere in campo lavorativo, avviare una nuova attività o collaborazione, partire con un vostro progetto personale.

In amore Venere sarà vostra alleata tra il 4 aprile e l'8 agosto. Nuovi amori nasceranno e altri si rafforzeranno.

Pesci (20/02-20/03): in generale sarà un buon anno. Giove sarà in sestile e porterà un po' di fortuna. In amore andrà abbastanza bene, ci saranno alti e bassi tra la primavera e l'estate. Qualche litigio o piccola crisi che dovreste riuscire a superare. Gli astri indicano miglioramenti per il lavoro, maggiori entrate di denaro e nuove collaborazioni. Il vostro impegno verrà premiato.