Nel mese di gennaio 2020 troviamo Marte viaggiare dallo Scorpione al Sagittario, mentre Venere cambierà domicilio passando dall'Acquario ai Pesci, facendo compagnia a Nettuno. Il Sole e Mercurio si sposteranno dal Capricorno (dove stazionano Plutone, Saturno e Giove) al segno dell'Acquario, nel frattempo Urano continuerà la sua sosta in Toro ed il Nodo Lunare permarrà in Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche di gennaio, riguardanti amore e lavoro, per il segno del Cancro.

Amore

Il mese che apre i battenti del 2020 potrebbe essere decisivo per le faccende di cuore dei nati Cancro.

Nei mesi appena precedenti il clima nel focolare domestico non è stato dei più concilianti, tra nervosismi e gelosie ci si è, in molti casi, 'trascinati' sin qui. Le relazioni d'amore traballanti, però, non avranno grandi chance di 'sopravvivere' questo gennaio, a causa dello Stellium di Terra a cui seguirà lo spostamento di Sole e Mercurio nell'avverso Acquario. Ciò potrebbe tradursi in una forte insofferenza verso il partner che potrebbe far optare i nativi per interrompere la relazione in essere, senza troppi giri di parole.

La separazione si 'respirava' già da qualche tempo ma, con l'avvento del Pianeta espansionistico per eccellenza (Giove) nel dissonante Capricorno, in questo mese avrà buone chance di concretizzarsi vista la sopportazione dei nati del segno giunta al limite. Tale rottura, però, presumibilmente non sarà metabolizzata in tempi brevi perchè dal 14 Venere si sposterà nel languido segno dei Pesci andando a 'stimolare' le corde della nostalgia.

Lavoro

Sul fronte lavorativo l'ambiente potrebbe essere poco conciliante, sulla falsa riga dei mesi precedenti.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

C'è da dire che se i nativi, nell'ultimo periodo, hanno fatto "buon viso a cattivo gioco" difficilmente ciò si ripeterà a gennaio. Le molteplici dissonanze ed i contrasti planetari potrebbero farli "esplodere" in veri e propri scatti d'ira, 'figli' dell'accumulo di angherie subite precedentemente. I Pianeti Lenti avversi mal sopporteranno tale sovversivo atteggiamento cancerino e, come conseguenza, dai 'piani alti' arriveranno presumibilmente delle sonore ramanzine che ai nativi proprio non andranno giù.

Durante le prime tre settimane saranno chiamati ad ingoiare ancora qualche rospo perchè dal 22 gennaio in poi il clima professionale comincerà a schiarirsi. Chi tra loro, invece, si ostinerà a rispondere a tono o, ancor peggio, si abbandonerà a meri gesti vendicativi potrebbe ricevere il benservito dall'Azienda. Per gli inoccupati i periodi più utili per inoltrare domanda saranno la prima e l'ultima settimana. Giorni fortunati: 1 e 9.