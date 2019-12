L'oroscopo di mercoledì 11 dicembre è pronto a fornire tutte le previsioni della giornata sul piano sentimentale, in particolare per quanto riguarda i single.

Approfondiamo quindi le previsioni zodiacali relative a tutti i segni, da Ariete a Pesci

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: giornata ideale per i single, mettetevi in gioco e uscite, è il momento propizio per stabilire nuove e proficue amicizie. Se non vi aiutate da soli difficilmente qualcuno lo farà per voi.

Toro: non ve lo aspettate, ma per voi potrebbe esserci una gradita sorpresa.

Accadranno dei fatti che vi faranno credere di nuovo nella possibilità di innamorarvi. Cari single, ora tocca a voi.

Gemelli: conoscerete nuove persone che potrebbero sembrare per voi interessanti, solo il tempo dirà se il vostro stato di single è realmente a rischio. Nel frattempo cercate di vivere il momento.

Cancro: giornata molto interessante, risveglierà in voi quel torpore che sembrava definitivamente aver avuto la meglio sulla vostra voglia di avviare nuove conoscenze. Sarete brillanti e insolitamente desiderosi di fare.

Leone: single in forte difficoltà, ma non demordete e non scoraggiatevi, la giornata potrebbe passare più in fretta del previsto e tornerete di nuovo alla carica. Un momento no vi rafforzerà.

Vergine: non è probabilmente la giornata ideale per i single del segno, ma non buttatevi giù e cercate di ottenere il massimo e divertirvi in altro modo. Non sempre potete avere segnali positivi dall'amore.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: farete nuove conoscenze, alcuni risulteranno anche molto interessanti.

L'importante è che entriate di nuovo nell'ottica di voler ricostruire qualcosa di duraturo.

Scorpione: giornata in cui vi assaliranno tantissimi pensieri, non sempre positivi. Non abbattetevi e andate avanti, ci potrebbe essere qualche sorpresa serale.

Sagittario: giornata proficua nel campo delle nuove conoscenze, sarete attratti da diverse situazioni interessanti. Alcune di queste potrebbero rivelarsi una piacevole e inaspettata sorpresa.

Capricorno: gli incontri saranno il sale della giornata, vedrete davanti a voi opportunità che sarebbe un peccato mortale non provare a sfruttare al meglio.

Acquario: non necessariamente dovete cercare l'amore o far ardere la vostra passione, ci sono tante altre cose che vi aspettano e che potrebbero risultare molto più interessanti di un nuovo flirt.

Pesci: avrete l'occasione per ricominciare tutto daccapo e per buttarvi con decisione su una nuova storia d'amore. Non indugiate, la situazione è talmente propizia che potrebbe non ricapitarvi così a breve.