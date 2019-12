Il 2020 sta per arrivare, e per i nativi del Cancro sarà un anno caratterizzato da un periodo piuttosto complicato in ambito sentimentale, considerato che Giove si troverà spesso in opposizione al segno zodiacale. La salute sarà su buoni livelli, le finanze saranno da tenere d'occhio.

Il 2020 del Cancro

Qualche piccola illusione potrebbe creare spesso discussioni e incomprensioni tra voi e il partner. Se il vostro rapporto d'amore è in crisi allora la seconda parte dell'anno con Marte in quadratura sarà molto decisiva e la necessità di chiudere la situazione diventerà una cosa indispensabile per evitare di peggiorare ulteriormente tutto.

Viceversa, tentare di risolvere la situazione prima che sia troppo tardi potrebbe essere una buona idea. Tutto dipenderà da voi. Cercate ovviamente di mantenere un rapporto ben solido per non avere problemi. Se siete cuori solitari in cerca dell'anima gemella, sappiate che i primi mesi dell'anno potrebbero rivelarsi alquanto faticosi, ma presto la situazione migliorerà e già dall'inizio della prossima estate, potrete godervi gli influssi di Marte pronti a darvi una mano per trascorrere un'estate indimenticabile.

Noie e gioie vi attendono in ambito lavorativo. Il settore professionale attraverserà una fase di crisi durante l'anno, tanto che fareste meglio a tenere d'occhio molto spesso l'andamento dei vostri guadagni. Sarà necessaria determinazione, ma non sempre sarà sufficiente. Infatti, vi ritroverete a fare i conti con alcuni problemi di tipo finanziario in quanto nonostante svolgerete sempre lavori di qualità, a volte potrebbero non essere ricompensati come meritano. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, le occasioni si presenteranno durante l'anno, ciò nonostante non saranno così esaltanti, oppure non supereranno i vostri requisiti.

Ciò nonostante fareste meglio ad accontentarvi per il momento nella speranza di trovare di meglio.

Fortuna e salute sempre a vostra disposizione, apparte qualche calo durante il periodo invernale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il 2020 per i nativi sotto il segno del Cancro.

Amore e amicizie

Il 2020 potrebbe risultare piuttosto impegnativo dal punto di vista sentimentale, ma vi offrirà risultati degni di interesse. Nonostante Giove e Saturno non vi sorrideranno, non vuol dire che sarete destinati a rompere definitivamente con la vostra anima gemella.

Dovrete saper gestire al meglio la vostra relazione di coppia, evitando discussioni e incomprensioni che facilmente potrebbero generare un litigio, spesso immotivato. Ebbene, ciò che dovrete fare è cercare di mantenere lucidità e risolvere i problemi di coppia insieme. Potrebbero comunque capitare giornate, momenti dove verrete illusi, ma voi dovrete resistere, almeno per i prossimi sei mesi in quanto successivamente Marte si sposterà in quadratura al vostro segno zodiacale, migliorando la situazione.

Se invece siete alla ricerca della vostra anima gemella, non dovrete far altro che impegnarvi di più, uscire più spesso con gli amici e poi il resto verrà da sé, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo.

Da considerare dunque le amicizie, veicolo fondamentale per single e non. Infatti, anche se già avete una relazione, il loro supporto vi sarà di grande aiuto, che sia per una serata di divertimento, oppure per discutere di qualcosa di importante.

Fortuna e salute

Purtroppo se Giove sarà dissonante in questi dodici mesi, la buona sorte non sarà sempre lì pronta a favorirvi.

Dovrete fare i conti con alcuni imprevisti, con problemi da risolvere velocemente, tutto solo grazie alla vostra determinazione.

Tuttavia, la salute vi sosterrà per il tutto il tempo necessario, dunque non vi preoccupate e se avete delle mansioni in più da svolgere, potrete farle senza particolari problemi.

Lavoro e impegni

Ambito lavorativo da tenere sotto osservazione durante l'anno. La cosa migliore da fare è evitare quelle collaborazioni fraudolente che possono solo complicare la situazione. Se proprio avete bisogno di collaborare, chiedete ad un vostro collega di cui vi fidate. Potreste avere problemi di gestione finanziaria tra i mesi di settembre e ottobre.

Non sarà una mancanza vostra in quanto i lavori che svolgerete saranno molto buoni, il problema è la paga che non sarà all'altezza. Evitate inoltre di investire denaro in progetti ottimi sulla carta, ma abbastanza rischiosi.

Se state cercando un lavoro, oppure state pensando di cambiare impiego, nel primo caso potreste riuscirci, anche se non saranno lavori particolarmente interessanti, ma fareste meglio ad accontentarvi in quanto Saturno v'impedisce di trovare di meglio. Nel secondo caso, fareste meglio a rimanere dove siete in quanto peggiorereste solo le cose. Non sarà il periodo migliore per fare dei cambiamenti.