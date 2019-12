Mancano poche ore all'inizio del nuovo anno. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati e favoriti del giorno di Capodanno 2020? Le previsioni astrali annunciano una giornata molto positiva nel lavoro e negli affari per i nati sotto la Bilancia e l'Ariete. Al vertice della classifica dei segni maggiormente avvantaggiati di questo 1 gennaio vi è il segno della Vergine, che vivrà una giornata davvero indimenticabile.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): dovete cercare di placare gli animi fin troppo accesi in ambiente domestico: ci sono troppe situazioni che non vanno nella vostra famiglia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il fatto di avere nella giornata odierna la Luna in opposizione astrale consiglia di non agitare le acque attorno a voi per evitare di ritrovarsi al centro di sterili polemiche.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): saranno favorite le questioni professionali e un piccolo successo lavorativo è alle porte: fatevi trovare pronti e all'altezza della situazione.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): la vostra vita di coppia non va come vorreste.

Troppi dubbi e incertezze attanagliano il vostro rapporto sentimentale: sarà meglio fare chiarezza con il partner sul futuro della vostra relazione amorosa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): qualsiasi situazione di astio o polemica va assolutamente rimandata. Non è questa la giornata per affrontare argomenti complessi e spinosi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): sarà una giornata davvero molto positiva per gli affari e per la vostra professione, così come tutto il 2020 prevede un rilancio in questo senso.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il nuovo anno non inizierà nel migliore dei modi per voi. Non sarete al massimo della condizione fisica e il freddo che avete preso in questi giorni potrebbe farfar passare ad alcuni il Capodanno a letto con l'influenza.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): se vi piace qualcuno, approfittate di questa giornata per palesare i vostri sentimenti: gli astri saranno dalla vostra parte.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): non siate timorosi nelle scelte di cuore. E' sempre meglio affrontare di petto le situazioni anziché prendere tempo e complicare le cose.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): fino all'ultimo momento potreste essere incerti su come e con chi passare il Capodanno. Comunque il consiglio è di non strapazzarvi troppo in questo inizio 2020.

Toro (21 aprile – 21 maggio): Capodanno tranquillo da vivere tra l'affetto della vostra famiglia. L'amore dei vostri cari vi riempirà il cuore di gioia facendovi capire quanto siete fortunati.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il vostro sarà senza dubbio il segno zodiacale più fortunato di questo primo gennaio.

Dall'amore agli affari, dalla salute al lavoro, ogni cosa che farete vi riuscirà alla grande.