L'Oroscopo del 2020 è arrivato, ben deciso a mettere sul piatto della bilancia i prossimi dodici mesi relativi al nuovo anno. In questa sede l'astrologia viene analizzata dal punto di vista dell'amore, del lavoro e della salute, applicati alla seconda sestina zodiacale. In campo pertanto le predizioni, le pagelle e la classifica stelline da gennaio a dicembre 2020 interessanti i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Volendo anticipare qualcosa in merito ai sei simboli astrali sotto analisi in questo contesto, diciamo che gennaio e febbraio saranno i due mesi più importanti in amore per gli amici Acquario e Pesci: infatti a portare una ventata di belle novità in campo sentimentale sarà una meravigliosa Venere, presente in Acquario fino al 12 gennaio e poi in Pesci dal 13 gennaio al 6 febbraio.

Invece parlando di periodi poco affidabili, sempre secondo le previsioni zodiacali per l'anno 2020, ad avere qualche problema a livello salutare saranno un po' tutti e sei i suddetti segni. Nello specifico, giusto per dare un primo indizio, l'ingresso di Marte in Capricorno dal 16 febbraio al 29 marzo, poi in Acquario dal 30 marzo al 12 maggio 2020 porterà qualche scompenso fisico ai nativi nei predetti segni.

Previsioni e pagelle per il 2020

Bilancia: ★★★★★. In amore il 2020 sarà all’insegna della coppia stabile, quella fatta di condivisione, complicità e piacevolezza di stare insieme.

Insomma, tutto ciò che da sempre cercate avrete, sopratutto voi che non amate i colpi di testa. In generale ambirete avere solo serenità e tranquillità, apprezzando certamente la linearità di un rapporto sano e pronto nel ricambiare affetto. Per i single sarà un po’ più dura dato che voi Bilancia siete tremendamente meticolosi e ligi al dovere: aprile sarà in grado portare nuovi corteggiatori, e altri non tarderanno ad arrivare a settembre e novembre. Se pensate che l’amore perfetto non esiste, attenzione a non passare a quello totalmente imperfetto, soltanto perché non avrete il tempo di separare fili della matassa sentimentale! Nel lavoro, il 2020 sarà un po' pesante: tanti i "se" e molti i "ma" riguardo ad un progetto importante; una decisione andrà presa entro fine maggio! Intanto il peso del passato giocherà un ruolo importante.

Navigherete in acque più calme a marzo, aprile e dicembre: Nettuno, Dio del mare rischierà di cadere a luglio e ad agosto di annegare! Se dedicherete la prima metà dell’anno credendo seriamente alla possibile svolta, nella seconda parte vivrete di rendita. Salute discreta a maggio e giugno, cagionevole a settembre. Voto 9.

Scorpione: ★★★★. Tra voi c’è ha già trovato nella coppia l'amore e vive 2019 già molto sereno. nel 2020 respirerà ancora un clima di armonia e pace. Per gli altri, per quelli alla ricerca eterna del partner ideale, il nuovo anno invita a porre solide basi sentimentali. Basta quindi con incontri scontri, lasciati al caso, da gennaio la parola chiave sarà: decisione. La prima luce del sole è vero non fa vedere niente, ma in questo 2020 vi serve, è la salvezza per un nuovo inizio.

Verso luglio, quando i raggi saranno perpendicolari gli ormoni si scateneranno nella piacevole danza dell’eros. Nel lavoro, l'anno nuovo porterà agli amici Scorpione una svolta. Nessun intoppo potrà fermarvi, e dovete dire grazie a Mercurio: dal 27 settembre al 27 ottobre e dal 10 al 30 novembre si presenterà nel vostro segno. Non sprecate questo mix fortunato e felice, perché non vi saranno annate così propizie. Dunque la scalata al successo è prossima e tutt’altro che lenta. Spazio ai grandi progetti, ed in fondo l’abbiamo detto anche negli anni passati: dovete sognare ma prima bisogna agire.

Tutto si concretizzerà in un modo sano e appagante l’impegno sarà ben ricompensato. Possibili trasferte a ottobre/novembre per accrescere le vostre competenze e poter continuare a puntare sempre più in alto. La salute invece, considerando l’annata così travolgente e positiva, vedrà il buonumore come ottima fonte di energia. Unica precauzione sarà tenere a bada la linea: rischiate un’ improvviso aumento di peso proprio a metà marzo o fine aprile. Nulla di grave basterà compensare il tutto con un po’ di sana attività fisica. Voto 8.

Sagittario: ★★★★. Il 2020 darà qualche scossone al cuore di molti Sagittario.

Le vostre relazioni le vivrete sempre in maniera indipendente e autonoma, non affidandovi mai ciecamente alla persona amata. E non perché non vi fidate, semplicemente per il fatto che pensate ad un vostro domani eventualmente slegati da qualsiasi legame. Avete però negli ultimi anni cercato di costruire rapporti stabili e duraturi, non sempre con successo. In questo nuovo anno, se siete single la scelta fondamentalmente dipenderà solo da voi: dal 15 dicembre al 7 gennaio 2021 Venere sarà pienamente vostra servitrice, in buona posizione. La vita sentimentale verrà messa alla prova a luglio e agosto; avrete due scelte: stringere i denti, ponderare e andare avanti sacrificando qualche cosa che appartiene solo a voi o troncare definitivamente.

Non saranno bene accette sfumature o compromessi a lungo termine. Nel lavoro invece, le sfide non hanno mai costituito un problema per voi, amici del Sagittario, nonostante abbiate un piccolo difetto sotto questo punto di vista: il rifiuto mentale al lavoro di squadra. Nel 2020 supererete anche questo e le difficoltà che questo atteggiamento apporta, dando vita ad evoluzioni impensabili e bellissime tra aprile e luglio. La salute nell’estate 2020 vedrà piccoli malanni: potrebbero farsi sentire acciacchi di vecchia data, e voi non lo accetterete di buon grado, infastiditi dal "pit stop" forzato che ne potrebbe derivare.

Cercate di non drammatizzare, e anche quando i problemi tendono ad accumularsi, sappiate che in fondo al tunnel la luce c’è sempre. Voto 7.

Capricorno: ★★★★★. L'amore, argomento un po’ dolente per i Capricorno che non sono molto inclini alla trasparenza delle emozioni. Diciamo che il 2020 darà una direzione diversa e alquanto inaspettata ai sentimenti in generale. La parola d’ordina sarà famiglia: in effetti è un po’ il destino incontrastato dei segni di terra. La relazione di coppia sarà infatti consolidata da un qualcosa di concreto a giugno e settembre, proprio come piace al Capricorno, che non lascia molto spazio a frivolezze e decorazioni affettive.

I single, invece, abbandoneranno quel miscuglio di timidezza e freddezza a metà maggio fino a ottobre inoltrato, più che altro rappresentano uno stato mentale di forte chiusura emotiva. Grazie ad un riscoperto fascino e solarità, a dicembre molti avranno delle esperienze interessanti durante le quali una sarà davvero quella giusta. Nel lavoro, ormai la salita è a buon punto, quindi il vostro ruolo sul piano lavorativo si è fatto di tutto rispetto. L'ambizione che vi ha contraddistinto in questi mesi di sacrificio mentale e talvolta anche fisico trova nel 2020 terreno fertile per un’impennata notevole.

Sicura delle potenzialità e virtù, troverete anche più tempo da dedicare alla sfera affettiva, opzione che non avevate mai contemplato abbastanza nel passato. A livello finanziario un po’ di organizzazione sulle semplici cose basilari, come fatture e bollette, a febbraio e luglio, scanserà il pericolo di una debacle economica, rischio che saprete ben ponderare potendo contare sempre su una intelligente lucidità di calcolo. Intanto il 2020, come un po’ tutti gli altri anni non porterà gravi problemi di salute, piuttosto di natura psicosomatica. L’antidoto contro malanni che rallentino il naturale decadimento fisico è semplicemente il riposo.

Non significa oziare, ma prendersi cura di se per ripartire più vivaci e frizzanti. Voto 9.

Acquario: ★★★★. Il primo trimestre 2020 vi vedrà abbastanza in bilico tra positività e negatività. Speranzoso l'inizio di gennaio per quanto riguarda l'amore: infatti Venere transiterà in Acquario restandovi fino al 12 gennaio. Nei mesi a seguire sarà un alternarsi di alti e bassi: ci sarà tanta nebbia a nascondere il vostro cammino sentimentale, voi camminate comunque, la strada tanto già la conoscete; evitate magari i vicoli bui e ignoti, non si sappia mai, percorrendo soprattutto i sentieri della vita facili che già sapete essere spianati e L'importante sarà non chiedersi mai quale sia perché, ce ne sarà sempre una nuova pronta a confondervi la mente...

Dalla fine di aprile, con la primavera inoltrata giungerà a voi anche il risveglio dei sensi, come quando si apre gli occhi al mattino e tutto prende di nuovo forma. Siate sereni, quello che ieri sembrava precario, nel quarto, quinto e sesto mese del 2020 potrebbe trasformarsi definitivamente in stabilità. Spazio dunque a nuove storie e alle nascite. Riguardo al lavoro gennaio, febbraio e marzo saranno frammentati da ostacoli, anche se quando non reali saranno comunque nella vostra mente, e solo il tempo potrà mandarli via. Da aprile in poi comincia la discesa e la parola d’ordine sarà creatività: dunque dal punto di vista lavorativo sarete più frizzante che mai, pieni di energie e soprattutto nuove proposte fuori dagli schemi, che faranno colpo sul capo o su qualcuno d’importante.

Per la salute, l'inverno porterà con se qualche lieve malanno temporaneo, aiutato dal fatto che mentalmente non sarete proprio al top. Tenderete quindi a somatizzare un po’ tutto, ad avere pochi anticorpi ed un certo senso di spossatezza. Al fiorire dei mandorli, in primavera, di colpo tutto sparirà e vi porrete le basi per un’estate 2020 senza l’ombra di un disturbo fisico. Nella media i restanti mesi. Voto 7.

Pesci: ★★★★. Il 2020, sotto il piano affettivo e dell’amore sarà l’anno del pragmatismo. L’ideale rifugio per due due amanti focosi, tanto agognato da molti Pesci sarà più reale che mai.

Infatti Gennaio e Febbraio rappresenteranno per voi nativi l’apice del romanticismo; lo stesso diverrà più reale che mai in questi due splendidi mesi. Le coppie che disegnavano in cuor loro progetti futuri abbastanza vaghi, li metteranno in atto in maniera dirompente, ribaltando l’equilibrio precario degli scorsi anni. I single che invece cercano un partner, e voi nativi sotto al segno dei Pesci siete quasi sempre in cerca di qualcuno da amare, si vedranno piombare addosso un’insolita euforia. Una sensazione di leggera follia colorerà l’anima di molti nativi. Quest’aria allegra e positiva attirerà non pochi corteggiatori, tra cui sicuramente troverete quello giusto per porre le basi per un domani insieme. Il 2020 ormai alle porte si presume possa essere davvero portentoso per voi dei Pesci. Negli anni passati avete seminato davvero bene, avete approfondito la tecnica e affinato l'esperienza seguendo i consigli di chi ne sapeva più di voi. Quest’umiltà ha dato i suoi frutti, ora potrete cominciare a fare di testa vostra. Largo quindi a progetti ambiziosi e un po’ fuori dalle righe: Mercurio nel segno arriverà a portare grosse novità nel lavoro dal 11 febbraio al 3 marzo e poi dal 16 marzo al 10 aprile. In questo lasso di tempo acquisterete una certa solidità lavorativa nonché una notevole autostima. In molti casi sarete finalmente in grado di evadere i soliti schemi, senza chiaramente eccedere. A metà anno servirà un pizzico di brio e creatività in più (che non guastano mai) soprattutto a chi il lavoro lo sta ancora cercando: non temete, come l’amore sarà quest'ultimo a venire da voi, ammaliato e convinto dal vostro ritrovato spirito d’iniziativa. Come si suol dire, "La fortuna aiuta gli audaci!" Se le finanze tendono a vacillare, il che sarà possibile data la vostra nuova natura, poco male, in fondo a voi stessi ci sarà sempre una previdente formica. Voto 8.