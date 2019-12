La settimana a cavallo tra il 2019 e il 2020 sarà molto fortunata per i segni zodiacali di Leone e Pesci: i primi avvieranno nuovi progetti lavorativi, i secondi consolideranno il legame della propria vita di coppia. I giorni compresi tra lunedì 30 dicembre e domenica 5 gennaio saranno positivi in amore anche per i nati sotto i Gemelli.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): lavoro in fermento. Nel nuovo anno ci potrebbero essere importanti novità professionali in arrivo, ma iniziate a prepararvi già da adesso in vista dei nuovi progetti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): attenzione alle finanze. Il nuovo anno vi porterà a spendere molto di più di quanto immaginate. Per non finire con il conto in rosso, datevi una regolata sin da questa settimana.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): in questa settimana ci vorrà molta comprensione in amore. Il vostro partner sarà molto nervoso e potrebbe finire per far cadere su di voi la propria rabbia.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): siete favoriti in amore grazie alla positiva congiunzione astrale tra la Luna e Venere.

Meno bene il lavoro, con qualche litigio con il capo a metà settimana.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): ci saranno alcune ostilità nell'ambiente che frequentate. Questo aumenterà il vostro desiderio di voler cambiare gruppo o comitiva.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): il vostro carattere polemico potrebbe causarvi qualche polemica con il partner durante alcuni giorni di questa settimana.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): le serate saranno molto efficaci soprattutto dal punto di vista sentimentale: il feeling con il vostro partner, soprattutto se è dell'Acquario, migliorerà rispetto alle scorse settimane.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): preparatevi ad un Capodanno piacevole, anche se questa settimana potrebbe portarvi qualche momento di lieve stanchezza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): attenzione a non sollevare polemiche inutili. Questo discorso vale sia in ambito familiare che sul luogo di lavoro.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ritroverete l'ottimismo perduto nelle scorse settimana, ma dovrete attendere ancora un po' prima di raggiungere la perfetta forma fisica che desiderate.

Toro (21 aprile – 21 maggio): chiedevi cosa vi interessa davvero nella vostra vita e cercate di raggiungerla per sentirvi davvero soddisfatti e realizzati con voi stessi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non portatevi a casa i problemi di lavoro: la situazione in famiglia già è abbastanza complessa, non esasperatela ulteriormente con il vostro stress professionale.