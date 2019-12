Il 2019 è giunto ormai quasi al termine. Cosa ci riserverà l'Oroscopo nell'ultimo giorno dell'anno? L'amore favorirà ancora una volta il segno zodiacale dei Gemelli, uno dei più fortunati di questo 31 dicembre, assieme ad Ariete e Pesci, che vivranno grandi emozioni in questa giornata di San Silvestro.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): sarà meglio per voi fare piazza pulita di tutte le amicizie e frequentazioni che non vi fanno più stare bene.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): un senso di precarietà e insoddisfazione vi accompagneranno in questa giornata e nel corso dei prossimi giorni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): dedicate la giornata a fare cose divertenti, che davvero vi piacciono. Il segreto di una vita felice sta nell'essenza di poter fare delle scelte libere e incondizionate.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): la passione tornerà ad essere la protagonista delle vostre giornata. E' in arrivo per voi un carico di emozioni improvvise. I legami che nasceranno in questo periodo saranno molto favoriti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): a volte vi sembra di essere felici, altre volte siete insicuri.

Questo vostro carattere incostante e lunatico non gioverà né nel lavoro, né in amore. Occorre maggiore stabilità.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): il carattere pignolo e permaloso del partner metterà a dura prova la vostra pazienza. Dovrete usare tutto il vostro self-control per non litigare con la vostra metà.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ottimo il rapporto con gli altri: più frequentate gente e meglio è. In questa giornata le emozioni raddoppieranno e sarebbe bello se riusciste a fare un viaggio con la vostra famiglia.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sarà una giornata ricca di opportunità, ma dovrete avere l'intelligenza di saperle cogliere e sfruttare. In famiglia qualche screzio con i figli - per chi ne ha - potrebbe mettere di cattivo umore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): saranno favoriti lo studio e il lavoro.

Sarete molto impegnati nelle faccende professionali. Avere Giove e Saturno nel vostro segno significa mettere in cantiere grandi progetti che potrebbero rivoluzionare la vostra vita.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): è tempo di riflessioni in ambito sentimentale: è giunto il momento di fare un bilancio della vostra vita di coppia durante questo 2019.

Toro (21 aprile – 21 maggio): in miglioramento la professione, ma dovete fare i conti con la stanchezza fisica. Ne avete accumulata troppa nel corso delle ultime settimane: non caricatevi di impegni eccessivamente gravosi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): alcuni di voi hanno un nuovo lavoro che però non dà molte gratificazioni e stanno seriamente pensando di abbandonarlo. Pensate bene a quale sia la decisione giusta da prendere prima di fare qualsiasi scelta.