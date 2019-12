Martedì 10 dicembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna ed Urano nel segno del Toro, mentre Giove, Venere, Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Mercurio ed il Sole permarranno nel Sagittario, così come Nettuno starà nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare transiterà in Cancro e invece Marte continuerà la sua sosta in Scorpione.

Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Capricorno, meno rosee per Cancro ed Acquario.

Lavoro 'flop' per Cancro

Ariete: ostinati. Far cambiare opinione ai nati Ariete in questo martedì potrebbe essere un'impresa ardua, più di come lo sia solitamente.

Ciò avverrà a causa della dissonanza lunare che fa il paio con la retrogradazione uraniana.

Toro: famiglia d'origine. Martedì in cui presumibilmente i nati Toro saranno chiamati a venire a capo di una spinosa faccenda relativa alla famiglia originaria che, dato il loro tempestivo supporto, si risolverà celermente.

Gemelli: distratti. I nati del segno avranno, con ogni probabilità, qualche difficoltà di concentrazione nell'ambiente professionale. Sarà bene che prendano un giorno di ferie, ove possibile, per riacquistare lucidità per i prossimi giorni.

Cancro: lavoro 'flop'. Gli attriti professionali con qualche collega in questa giornata saranno più che probabili. Farebbero bene a sfoderare 'l'arma' della diplomazia di cui, però, spesso non sono muniti.

Flirt per Vergine

Leone: stacanovisti. I nati Leone in questa giornata di metà dicembre saranno presumibilmente dotati di grande voglia di fare che immetteranno sul versante professionale, ricavandone copiose gratifiche economiche.

Vergine: flirt. Le nuove conoscenze fatte in questa giornata dai nati del segno potrebbero rivelarsi interessanti.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Non si tratterà però quasi certamente dell'anima gemella, bensì di uno stuzzicante flirt di fine 2019.

Bilancia: perplessi. L'ambiguo comportamento del partner potrebbe far storcere il naso ai nativi del segno, che non perderanno tempo a chiedere spiegazioni in merito a tale strano atteggiamento.

Scorpione: grintosi. Marte in sestile a Venere e Saturno ed in splendido trigono a Nettuno 'aumenteranno' considerevolmente la grinta dei nativi. Sia sul fronte amoroso che professionale per loro non vi saranno ostacoli in grado di arginare la loro ascesa.

Acquario venale

Sagittario: burberi. L'umore non sarà probabilmente dei migliori questo martedì, specialmente nel focolare domestico dove il partner li accuserà di una certa scontrosità. In serata il tono umorale inizierà a volgere al bello.

Capricorno: poliedrici. Giove in trigono ad Urano, entrambi nel loro Elemento, favoriranno la versatilità pratica dei nativi che si destreggeranno dal fai da te all'organizzare un viaggio last-minute, il tutto con gran cura dei dettagli.

Acquario: venali. Dare la giusta attenzione al versante economico è una buona norma, ma forse questo martedì i nativi esagereranno in quest'ambito.

In famiglia, difatti, potrebbero tacciarli di venalità.

Pesci: routine. Giornata senza infamia ne lode per i nativi che, per ottimizzare il loro tempo libero, farebbero bene ad occuparsi delle incombenze pratiche tralasciate nei giorni addietro.