Venerdì 13 dicembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna ed il Nodo Lunare in sosta nel Cancro, mentre Plutone, Saturno, Venere e Giove stazioneranno nel segno del Capricorno. Urano sarà sui gradi del Toro, nel frattempo Marte continuerà il suo moto in Scorpione. Infine Nettuno permarrà nel segno dei Pesci, così come il Sole e Mercurio rimarranno nell'orbita del Sagittario.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Vergine, meno rosee per Toro e Cancro.

Umore 'flop' per Cancro

Ariete: impulsivi.

Lo scontro tra i Luminari potrebbe far emergere prepotentemente l'indole impulsiva in casa Ariete, quindi sarà probabile assistere a una versione 'senza filtro' dei nativi questo venerdì, specialmente nelle relazioni amorose.

Toro: distratti. Mercurio in angolo dissonante ed Urano in posizione retrograda saranno, con ogni probabilità, i fautori di continue distrazioni per i nativi. Il settore più a rischio errori sarà quello professionale, dove farebbero meglio a prendersi un giorno di ferie.

Gemelli: attendisti.

Venerdì in cui i nati del segno, viste le asperità astrali, decideranno di assumere un atteggiamento attendista ponderando a dovere le prossime mosse da effettuare.

Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale per i nativi non sarà presumibilmente dei migliori e, come conseguenza, anche un certo nervosismo potrebbe affiorare.

Vergine euforica

Leone: solitari. La voglia di comunicare con le persone potrebbe essere ridotta al lumicino, quindi sarà probabile che i nati Leone optino per un venerdì solitario dove dedicarsi esclusivamente a loro stessi.

Vergine: euforici. Per i nati della Vergine l'entusiasmo sarà presumibilmente alle stelle e tale euforia sarà dovuta alle mosse 'azzeccate' dei giorni scorsi sul versante professionale, che questo venerdì inizieranno a dare i primi soddisfacenti risultati.

Bilancia: perplessi. L'ambiguo comportamento di un amico potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, dopo la perplessità iniziale, non perderanno tempo nel chiedere chiarimenti all'interessato.

Scorpione: attenzione alla famiglia. Il focus in casa Scorpione sarà rappresentato dalla famiglia, che reclamerà la loro attenzione per risolvere un'annosa faccenda.

Lavoro 'top' per Capricorno

Sagittario: relax. Dopo giornate estremamente faticose, ecco che i nativi potrebbero scegliere di ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Capricorno: lavoro 'top'. Il settore professionale dei nativi andrà a gonfie vele a patto che (come 'suggerisce' Urano retrogrado) lavorino a testa bassa senza dare nulla per scontato.

Acquario: fuori giri. Venerdì i nati del segno potrebbero avvertire la sensazione di girare a vuoto mentre svolgeranno alcune incombenze pratiche, a causa dei Pianeti Lenti di Terra che mineranno la loro lucidità mentale.

Pesci: routine. Per i nati Pesci si profila una giornata routinaria, farebbero bene a dedicarsi alle attività procrastinate nei giorni scorsi, in modo da ottimizzare il loro tempo libero.