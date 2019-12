Venerdì 13 dicembre 2019 troveremo il Nodo Lunare e la Luna transitare nel segno del Cancro, mentre Plutone, Saturno, Venere e Giove stazioneranno nell'orbita del Capricorno. Urano retrogrado sosterà in Toro, nel frattempo il Sole e Mercurio saranno nell'orbita del Sagittario. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci, mentre Marte permarrà nel segno dello Scorpione.

Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Capricorno, meno rosee per Bilancia ed Acquario.

Sul podio

1° posto Capricorno: energici.

Il bottino energetico fornito dagli Astri sarà presumibilmente stracolmo e, tali forze, i nativi li orienteranno nel settore professionale, ricavandone copiose soddisfazioni.

2° posto Vergine: entusiasta. Le scelte pratiche fatte nei giorni scorsi dai nati Vergine, questo venerdì avranno ottime chance di dimostrare la loro valenza. Ciò renderà euforici ed entusiasti i nativi già dalle prime ore mattutine.

3° posto Sagittario: relax. Dopo alcuni giorni parecchio stancanti, ecco che questo venerdì in casa Sagittario saranno favorite 24 ore di puro relax in modo da ricaricare le batterie, sia fisiche che mentali.

I mezzani

4° posto Scorpione: famiglia al centro. Il focus del venerdì sarà, con ogni probabilità, verso una spinosa questione relativa alla famiglia, dove il loro tempestivo supporto risulterà fondamentale.

5° posto Leone: taciturni. La predisposizione alla comunicazione potrebbe venir meno nel giorno che precede il weekend e, per questo motivo, in casa Leone le parole fluiranno col contagocce.

6° posto Gemelli: attendisti. I nati del segno preferiranno assumere un atteggiamento attendista che permetterà di studiare a dovere le prossime mosse da effettuare nel settore professionale.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

7° posto Toro: distratti. Urano retrogrado e Mercurio poco conciliante appanneranno presumibilmente idee ed intenti per i nativi che, come conseguenza, saranno a rischio gaffe ed errori durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

8° posto Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale dei nativi potrebbe non essere dei migliori ed il loro broncio far storcere il naso al partner, che non perderà tempo nel farglielo notare.

9° posto Ariete: impulsivi. L'indole irruenta dei nati Ariete, a causa dello scontro tra i Luminari, potrebbe affiorare prepotentemente, ma tale impulsività dovrà essere tenuta sotto controllo nell'ambiente lavorativo

Ultime posizioni

10° posto Acquario: fuori giri.

Ai nativi sembrerà di girare a vuoto mentre si dedicheranno alle attività quotidiane. La poca soddisfazione che ne deriverà potrebbe farli optare, a ragion veduta, per un giorno di ferie.

11° posto Pesci: routine. Venerdì in cui i nati Pesci non saranno alle prese con novità degne di nota, quindi è bene che si dedichino a quelle incombenze insolute tralasciate più volte nei giorni precedenti.

12° posto Bilancia: straniti. L'ambiguo comportamento di una persona amica lascerà perplessi i nativi che non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni, peraltro invano, all'interessato.