Durante la giornata di venerdì 13 dicembre, i nativi Scorpione saranno guidati da una notevole espansione emotiva in ambito sentimentale, mentre Vergine farebbe meglio a cambiare atteggiamento in quanto non sempre può ottenere ciò che vuole. Grazie alla Luna nel segno del Cancro, i nativi del segno non avranno paura ad esprimersi al meglio in ogni ambito, mentre Pesci sarà in un accordo perfetto con la propria anima gemella. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 13 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 13 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: alcune circostanze della vostra vita sociale potrebbero diventare complicate.

Cercate di riorganizzare i vostri programmi in tempo. Una buona configurazione astrale vi permetterà di essere appassionanti e teneri con il partner, grazie anche a Mercurio in quadratura al segno del Sagittario, che favorirà la comunicazione. Se siete single molti di voi saranno pronti a vivere nuove emozioni. Al lavoro vi aspetta una giornata così piena di impegni da costringervi a disdire un appuntamento, ma questo alla fine si rivelerà un fatto positivo. Voto - 7,5

Toro: con Venere in trigono nel segno del Capricorno l’armonia tra i conviventi vi riporta la serenità.

Voglia di stare con il partner o in famiglia abbinata ad una notevole felicità saranno la formula perfetta per trascorre una giornata intensa. In amore potrete contare su persone premurose, comprensive e che non vi giudicano. I single saranno sostenuti dagli amici nella loro ricerca all'amore. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la pace interiore che cercavate da tempo è finalmente arrivata e potrete inoltre ottenere aiuto dai colleghi per guadagnare meglio. Voto - 8

Gemelli: giornata tra alti e bassi ma che fortunatamente saprete come gestire.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Sia che si tratti di un rapporto di amicizia o di amore, dovete riconsiderare la vostra posizione prima che mini la vostra felicità, soprattutto se siete single nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, la collaborazione sarà piuttosto facile da gestire, e ottenere qualche guadagno in più potrebbe essere più facile del solito. In ogni caso, cercate di non accumulare troppo lavoro. Voto - 7

Cancro: la Luna si sposta nel vostro cielo, e per la giornata di venerdì, vi sentirete forti e sicuri di voi stessi.

Non abbiate paura degli eventuali conflitti con i vostri genitori o con i vostri figli. Affrontate i vostri problemi, saprete sicuramente risolverli. In amore vi opponete con la tenerezza, fate breccia nel cuore di chi amate con la vostra proverbiale dolcezza. In special modo se siete nati nella terza decade. Nel lavoro Venere esalta le vostre qualità, permettendovi di piazzare svariati successi lavorativi. Voto - 8,5

Leone: gli influssi del Sole e del pianeta Mercurio nel segno del Sagittario, vi donano una capacità di esprimere efficacemente il vostro amore bei confronti della vostra dolce metà.

Un giorno di netta ripresa insomma, possibili anche cambiamenti di orizzonte in positivo, per esempio nella situazione abitativa, un cambio di casa o un trasferimento o più semplicemente di un rapporto con un vostro caro, in meglio ovviamente. Se siete single affidatevi al vostro fascino. Sarà sufficiente per attirare l'attenzione. Nel lavoro, accorciatevi le maniche e iniziate a lavorare sodo per i vostri scopi. E ‘il momento di fare quella spesa sopra le righe che sognavate da tempo, naturalmente senza rovinarvi.

Voto - 8

Vergine: profilo dei transiti guidato dal pianeta Venere che formerà un trigono perfetto con il segno del Capricorno durante la giornata di venerdì. In ambito sentimentale vi avvicinate con particolare dolcezza al vostro partner che vi ricambia nella stessa misura. Saprete mantenere vivo il vostro rapporto, anche se ciò vuol dire farsi in quattro pur di riuscirci. I single sapranno efficacemente gestire una nuova conoscenza, portandosi un po’ più in là. Per quanto riguarda il lavoro, sappiate che non potete ottenere sempre ciò che volete, quindi adeguatevi anche alle esigenze dei vostri colleghi.

Voto - 7,5

Bilancia: il duetto Sole Mercurio in Sagittario vi regala una benefica forma psicofisica. La fortuna è dalla è dalla vostra parte, lasciate che le circostanze accadano anziché forzarle. Lasciate pure che una vostra amica commetta i propri errori, così come nelle stesse circostanze li avete commessi voi. In amore sarà necessario trovare un giusto compromesso per un’interferenza esterna nella vostra coppia. I single vivono un momento di euforia e di ricerca di flirt gratificanti. Al lavoro le cose non potrebbero andare meglio e ciò vi farà tanto piacere, ottenendo la stima e la fiducia da parte dei colleghi.

Voto - 8

Scorpione: ancora Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale, vi tiene al passo con la vostra routine giornaliera. Le vostre finanze sono in ottimo stato, ma sarebbe il caso di non spendere a più non posso. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, si respira un'aria nuova, fresca e positiva durante la giornata di venerdì, creando una magica alchimia d’intesa con la persona amata, specie se siete nati in ottobre. Se siete single assaporate ogni momento con nuove persone che incontrate e che avete incontrato. Nel lavoro le questioni in sospeso sono state risolte e quelle nuove si risolveranno con la vostra solita tenacia.

Voto - 8,5

Sagittario: il buonumore non vi mancherà durante la giornata di venerdì, e vi tornerà particolarmente utile nella risoluzione di svariate faccende, sia domestiche che lavorative. Proprio in quest'ultimo ambito, riuscirete a prendere delle decisioni importanti, che potrebbero fruttarvi un bel po’ di guadagni. In amore invece, il Sole in congiunzione nel vostro segno continua a darvi una vita affettiva molto soddisfacente, comunicativa col partner, specie se appartenete alla terza decade. I single si lanciano in quella che è la loro grande predisposizione: il gusto per l’avventura, specie se nati a novembre.

Voto - 9

Capricorno: una configurazione astrale pronta a sorridervi sotto ogni ambito, a partire da quello sentimentale, dove Venere vi dona delle eccellenti doti da utilizzare con la vostra anima gemella. Sarete particolarmente magnetici e attraenti, pronti a catturare la vostra preda con le vostre armi seducenti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, questo potrebbe presentarsi piuttosto scomodo e frenetico. Evitate di sfogarvi con i vostri colleghi ma affidatevi alle vostre doti comunicative per raggiungere il successo che meritate. Voto - 7,5

Acquario: gli influssi di Marte nel segno dello Scorpione vi rendono disposti ad assumervi i dovuti rischi per ottenere ciò che volete.

In amore vi affiderete alla comprensione per creare un affiatamento di coppia piuttosto stabile. Venere e Mercurio inoltre, rispettivamente nel Capricorno e nel Sagittario, vi spingono all’avventura, specie se siete nati nella seconda decade. I single sfruttate ogni singola occasione pur di trovare il vero amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarà una giornata intensa, dove dovrete dimostrare le vostre qualità e non porre limiti ai successi che otterrete. Voto - 7,5

Pesci: la Luna nel segno amico del Cancro vi dona emozione, sensibilità, capacità di recepire le atmosfere del circostante. In ambito sentimentale se siete single non permettete a nessuno di mettervi i piedi in testa, non piegatevi alle volontà altrui solo perché avete paura delle reazioni altrui.

Se avete una relazione fissa, non risparmiatevi di fare qualcosa che dimostri il vostro amore per il partner. Nel lavoro vi sentirete al massimo della forma, arrivando a percepire ogni mansione che riceverete come una sfida da portare a termine a tutti i costi. Voto - 7,5