Nel mese di gennaio 2020 il Sole e Mercurio si sposteranno dal Capricorno (dove stazionano Saturno, Plutone e Giove) al segno dell'Acquario mentre Marte cambierà domicilio passando dallo Scorpione al Sagittario, facendo compagnia a Nettuno. Venere viaggerà da dall'Acquario ai Pesci, nel frattempo Urano sosterà in Toro ed il Nodo Lunare continuerà a stazionare nel Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche riguardanti amore e lavoro per il segno del Capricorno nel mese di gennaio.

Amore

Nel mese inaugurale del 2020 i nativi che vivono una relazione amorosa stabile potranno godere degli ottimi influssi della 'lenta' triade Saturno-Plutone-Giove supportata sino a metà mese anche da Mercurio e dal Sole.

Ciò potrebbe tradursi in un periodo di 'costruzioni' nella vita a due dove, entrambe le parti, saranno 'spinte' a mettere dei tasselli per cimentare il loro rapporto amoroso. Durante le prime due settimane di gennaio, quando lo Stellium di Terra sarà ancora attivo, saranno molti i nativi che decideranno di 'allargare' la propria famiglia mettendo in cantiere un erede. Nella seconda parte del mese, invece, con lo spostamento del Luminare maschile in Acquario sarà la dimora ad essere protagonista, con ammodernamenti della stessa o trasferimenti in altre abitazioni.

Discorso ben diverso per chi è alla ricerca dell'anima gemella in questo mese perchè le chance di trovare la persona idonea saranno ridotte al lumicino. Più favorevoli, invece, le previsioni per i single del segno che durante l'ultima settimana di gennaio avranno ottime occasioni per instaurare nuovi flirt.

Lavoro

Sul versante lavorativo i nati Capricorno daranno, con ogni probabilità, sfoggio dello stacanovismo che spesso li contraddistingue. Instancabili, professionalmente parlando, almeno sino al 21 di gennaio quando lo spostamento di entrambi i Luminari dal loro segno verso Pesci ed Acquario smorzerà leggermente la loro tenacia.

La grinta, quindi, verrà mitigata ma a fronte di una mente più sbarazzina (Mercurio-Sole in Acquario) che potrebbe significare maggior creatività, utile per i liberi professionisti. I nativi che, invece, sono alle prese con la ricerca di una nuova professione dovranno sfruttare le prime due settimane per inviare i propri curriculum vitae e, nella seconda parte, potranno ricevere finalmente ciò a cui anelavano. C'è da dire che tali proposte di lavoro potrebbero non essere soddisfacenti economicamente nell'immediato ma divenire tali col tempo, a patto che i nati Capricorno interpretino queste opportunità professionali con impegno e dedizione.

Giorni fortunati: 8, 12, 16 e 19.