L'Oroscopo di mercoledì 18 dicembre invoglia alla prudenza in amore e incita ad applicare una introspezione riflessiva benefica per i sentimenti. Luna in Vergine è complice anche degli altri segni zodiacali di Terra e rende l'amore riservato e piuttosto severo. In ambito lavorativo le previsioni astrologiche fortunate punteranno l'attenzione sull'applicazione della logica per emergere con successo e concludere affari proficui.

Nuove iniziative animano l'oroscopo di mercoledì

Ariete: un nuovo calore solare in sinergia con Mercurio dal Sagittario, spinge ad approfondire un dialogo con la persona amata e proporre nuove trattative benefiche per contrastare un influsso saturniano e plutoniano che cerca di rabbuiare i sentimenti.

in ambito lavorativo, una buona amministrazione del denaro sarà benefica per equilibrare al meglio le entrate e le uscite.

Toro: Urano e Luna in sinergia creano un connubio originale, splendido per l'amore. L'incrocio di energie di questi due astri esorta al movimento, a darvi da fare in amore per concretizzare i progetti in modo stravagante, anche osando per raggiungere le mete ambite. Un imprevisto favorevole potrebbe accadere in ambito lavorativo.

Gemelli: un po' stanchi dall'eccessivo lavoro, cercate di ritrovare un nuovo equilibrio regalandovi maggiori ore di relax.

Nettuno dai Pesci interferisce nel vivere l'amore in modo sereno, limitando alcuni slanci e producendo delle contrarietà che pesano nella sfera sentimentale.

Cancro: precisi e riservati, intraprenderete la strada dell'amore con "i piedi di piombo", attingendo a una certa diffidenza utile per cercare la verità sia nelle storie già avviate che in quelle in fase di concretizzazione. Il lavoro sarà più meticoloso e preciso grazie all'influenza del satellite notturno dalla Vergine.

Leone: i pianeti sono schierati in alleanza con il vostro segno e Luna in sinergia, sorride agli affetti dal domicilio della Vergine.

Attenzione a Urano che cerca di smorzare questo equilibrio, intavolando novità non sempre vantaggiose per l'amore o per il lavoro. Attenzione a non esagerare con lo shopping.

Vergine: presenti negli affetti ma piuttosto rigidi, seguirete un influsso severo di Luna nel segno che rende i sentimenti più controllati. La riflessione e la prudenza elargiti dall'astro d'argento saranno benefici anche per migliorare la sfera lavorativa, avendo una visione più chiara delle opportunità.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non perdere la pazienza sul lavoro, andando fuori dai gangheri anche per un nonnulla.

Forse esigete una perfezione difficile da attualizzare, richiesta da Luna in Vergine che cerca di tenere il pieno controllo sulle emozioni dirompenti sprigionate da Marte.

Scorpione: Marte rende le sensazioni amorose molto eccitanti, ma l'influenza del satellite notturno dalla casa astrologica sesta, invoglia ad applicare una prudenza introspettiva che fa valutare bene le situazioni, prima di fare scelte decisive per l'amore. In campo lavorativo, buona l'applicazione precisa e impeccabile delle idee.

Sagittario: una maggiore sintonia in amore viene sprigionata da Mercurio e Sole che bilanciano alla perfezione il piano mentale e quello emotivo. Una parlantina loquace e molto comunicativa sarà utile per emergere anche in campo lavorativo, arginando i problemi che potrebbero nascere in ufficio.

Capricorno: è uno splendido momento per l'amore e per il lavoro. Il sovraffollamento planetario presente nel segno promette nuovi amori ai single e un approfondimento della vita affettiva di coppia più consapevole.

Il lavoro sarà fortunato se creativo.

Acquario: molto desiderosi di vivere le amicizie in modo più profondo, potreste incorrere in alcuni contrasti pericolosi per l'amore o trascurare gli affetti per seguire questa scia amichevole. Attenzione a un'eccessiva stanchezza sul lavoro, resa ancor più pericolosa dall'irrequietudine.

Pesci: Luna in opposizione produce inibizione e scombussola un po' i sentimenti. Potreste sentirvi ansiosi e irrequieti, vivendo l'amore ma al tempo stesso avvertendo una sensazione di inconcludenza.

Sul lavoro, attenzione a non distrarvi.