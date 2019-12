Il 2020 per il segno del Cancro sarà davvero molto difficile per la situazione lavorativa e finanziaria. Molti pianeti importanti per la fortuna non appoggeranno i nativi, perciò si potranno avere segnali di cedimento sul posto di lavoro ma anche per la stessa salute. Inoltre si potrebbe accusare un senso di spossatezza sia fisica che mentale intervallata da sporadici momenti leggermente più sereni e remunerativi.

Lavoro e studio

L'insoddisfazione lavorativa sarà molto presente in questo 2020. Innanzitutto, la stanchezza sia fisica che mentale vi metterà in condizione di essere poco produttivi sul settore pratico e poco organizzati complessivamente parlando.

Questa situazione purtroppo potrebbe portare a licenziamenti o semplicemente qualche strigliata da parte del capo, ma se cercherete di conservare il vostro posto di lavoro con tutta la volontà di cui disporrete state sicuri che ci riuscirete perfettamente. Cercate di evitare gli investimenti e gli accordi che non vi convinceranno del tutto, perché il vostro “sesto senso” sicuramente sarà un fattore di cui potervi fidare appieno.

Anche la ricerca di lavoro potrebbe essere difficoltosa e non portarvi granché, ma se riuscirete ad ottenere un colloquio prima di giugno cogliete l'occasione, perché dall'inizio dell'estate fino alla fine dell'anno Marte vi procurerà un forte nervosismo e un livello di pazienza così basso che potreste precludervi ogni possibilità lavorativa, soprattutto in autunno.

Lo studio sarà molto faticoso, e voi studenti potreste non essere in grado di dare delle argomentazioni plausibili se non vi concentrerete al massimo e senza alcun tipo di distrazione.

Fortuna e salute

Giove purtroppo non sarà dalla vostra parte. Essendo in opposizione, potrebbe arrecarvi più danni che un vero e proprio sostegno. In questo caso sarà molto più conveniente per voi contare sulle vostre forze e non eccedere con le vostre “mosse” lavorative sperando di poter centrare i vostri obiettivi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Saturno anch'esso in opposizione vi darà quegli ostacoli in più che dovrete necessariamente affrontare a testa alta.

Sul fronte della salute, il prossimo anno dovrete concentrarvi maggiormente sulla vostra mente. Spesso vi sentirete confusi, soprattutto sul lavoro, e ogni cambiamento sarà fonte di un ulteriore smarrimento che poi risulterà deleterio anche per i vostri guadagni.

La stanchezza fisica invece, nonostante sarà forte nella seconda parte dell'anno, potrebbe comunque trovare qualcosa che la risollevi e stabilizzi, anche se per alcuni intervalli di tempo.

Gli ascendenti del segno del Cancro positivi per il 2020 saranno lo Scorpione e il Capricorno.