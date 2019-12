Il lavoro nel 2020 per il segno dell'Ariete procederà per gran parte dell'anno senza dei risvolti che sappiano cambiare la situazione sul posto di lavoro. Giove non migliorerà la situazione sul fronte della fortuna, anzi. Questo pianeta potrebbe essere di ostacolo per qualche progetto per cui si farà ampio riferimento per un eventuale guadagno.

Anche sul fronte della salute ci saranno delle situazioni non proprio buone, ma sicuramente si riuscirà a tirare fuori tutta la grinta a propria disposizione nonostante tutti gli ostacoli.

Lavoro e studio

Giove e Saturno daranno i loro influssi negativi per quanto riguarda il lavoro dei primi mesi dell'anno nuovo. Infatti, ci sarà molto duro lavoro e con delle problematiche alla radice che rallenteranno le conclusioni di progetti e incarichi vari. Purtroppo non potrete fare affidamento sui vostri sforzi per un ipotetico salto di qualità, ma potrete comunque cercare di mantenere il vostro lavoro basandovi essenzialmente sulla vostra volontà e tenacia. Saturno si allontanerà soltanto in aprile, e sarà allora che le cose potrebbero subire un miglioramento, anche dal punto di vista finanziario.

Ogni cosa dipenderà da come vi muoverete nel mese di marzo, ma sarà comunque necessario essere prudenti con qualche proposta che verrà dall'esterno.

La ricerca di lavoro darà soltanto in parte le soddisfazioni che state cercando, perché purtroppo non avrete la scelta di accettare o meno quel determinato impiego. Ci saranno situazioni in cui il livello finanziario spesso sarà molto basso, soprattutto per i più giovani. Da giugno però le energie di Marte saranno un incentivo per fare anche due lavori, oppure uno più faticoso ma che vi offrirà un guadagno maggiore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voi studenti potreste trovare la voglia di mettervi sui libri soltanto prima che l'anno volga al termine e quando comincerà quello successivo. Nel bel mezzo del vostro percorso di studi potreste non avere le energie mentali per affrontare più di qualche libro.

Salute e fortuna

Qualche malessere dovuto alla stagione fredda dei primi mesi sarà molto difficile da curare, e vi sentirete piuttosto debilitati anche dal punto di vista mentale. Difatti le energie per poter affrontare un ambito lavorativo che impiega il ragionamento saranno molto precarie fino ad aprile, complici sia alcuni pensieri di stampo familiare che qualche problematica che riguarderà il vostro corpo.

La fortuna potrebbe darvi parecchie grane a causa di un Giove tutt'altro che favorevole, ma l'ottimismo che Marte vi regalerà sarà di notevole aiuto.

Gli ascendenti del segno dell'Ariete che avranno una positiva impronta sul lavoro e sulla salute saranno il Toro, il Leone, lo Scorpione ed i Pesci.