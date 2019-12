Nel 2020 ci saranno tre transiti determinanti: a gennaio Plutone e Saturno daranno vita ad una congiunzione in Capricorno, in aprile e a dicembre vi sarà una doppia congiunzione nel segno Capricorno tra Giove e Plutone ed, infine, il 21 dicembre tra Giove e Saturno ci sarà la congiunzione a zero gradi in Acquario. Di seguito le previsioni astrologiche, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale del Cancro.

Amore

L'anno che aprirà a breve i battenti potrebbe risultare decisamente più difficoltoso di quello appena trascorso in casa Cancro.

Ciò sarà dovuto principalmente alle congiunzioni in segni di Terra che andranno in contrasto con Mercurio e Marte di Fuoco in svariati periodi del 2020. Le effemeridi, quindi, 'sottolineano' come sarà probabile che le peculiarità, tra tutte l'incostanza e la lunaticità tipiche del segno, emergano in maniera prorompente nel settore amoroso. Il partner potrebbe essere affettuoso, ma non ricevere lo stesso 'trasporto emotivo' e tale comportamento, alla lunga, farà spazientire anche l'amato più devoto.

Difatti nell'anno entrante saranno presumibilmente molti i momenti d'insoddisfazione e nervosismo in coppia che si tradurranno in furibondi litigi e, nei casi limite, in separazioni dolorose. Poco favorevoli anche le previsioni per i single del segno: Marte nell'avverso Ariete giocherà infatti un ruolo fondamentale per fare da 'antidoto' alle nuove conoscenze.

Lavoro

Dalla fine di giugno sino a novembre i nativi potrebbero avere a disposizione uno scarno bottino energetico che mal si adatterà alle richieste dell'ambiente professionale.

Chi opera alle dipendenze altrui, infatti, sarà chiamato in questo lasso di tempo a fare svariati straordinari e/o lavori extra che, a causa della spossatezza citata prima, saranno difficili da portare a termine. Oltretutto tale dispendio energetico potrebbe influire poco favorevolmente sulla fluidità di pensiero e sulla concentrazione.

Da ciò presumibilmente deriveranno svariati errori grossolani che saranno aspramente criticati (vedi Giove dissonante) e che potrebbero provocare l'insorgere di discussioni con capi e colleghi (Saturno-Urano docet).

Un 2020, quindi, da prendere con le pinze in cui ogni minimo passo falso sarà redarguito ed ogni parola fuori posto messa alla gogna. Difficoltoso e magro sarà l'anno probabilmente anche per coloro tra i nativi che sono in cerca di occupazione, in quanto avranno ben poche chance che la loro candidatura venga approvata. I periodi meno 'aspri' saranno il mese di febbraio e la fine di dicembre, quando i nati del segno avranno più spazio di manovra.