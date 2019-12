Durante l'anno 2020 ci saranno tre transiti determinanti: nel mese di gennaio la congiunzione in Capricorno tra Plutone e Saturno, nel mese di aprile ed in novembre vi sarà la doppia congiunzione Plutone-Giove in Capricorno ed, infine, la congiunzione a 0° tra Saturno e Giove in Acquario nel mese di dicembre. Di seguito le previsioni astrologiche, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale dei Gemelli.

Amore

Il 2020 per i nati Gemelli sarà probabilmente un anno dove le relazioni interpersonali, specialmente i rapporti amorosi, non avranno un ruolo di primo piano.

Ciò sarà dovuto principalmente al lungo transito di Marte nell'avverso Ariete e alla doppia congiunzione tra Plutone e Giove, anche loro in posizione poco conciliante. Si verrà, quindi, a creare un clima tutt'altro che affettuoso e simbiotico nel focolare domestico, dove il partner reclamerà attenzione ed i nativi, puntualmente, avranno altre priorità ignorando le richieste che gli verranno fatte. Facile intuire come tali incomprensioni non faranno altro che irrigidire i rapporti amorosi, già messi a dura prova nell'anno appena trascorso.

Più spazio di manovra avranno, invece, i single del segno che potranno contare sulla loro voglia di divertimento che li accompagnerà per gran parte dell'anno, facendogli 'trasformare' le conoscenze più intriganti in dolci ma brevi flirt.

Lavoro

Il transito determinante per le vicende professionali in casa Gemelli sarà presumibilmente Urano in Toro, il Pianeta rivoluzionario in un segno avverso metterà sul percorso nativo qualche cambiamento di difficile metabolizzazione. Una mansione diversa, un collega con cui bisognerà lavorare a stretto contatto o un improvviso cambio di sede potrebbero urtare il precario equilibrio mentale dei nativi durante questi 12 mesi.

L'unico modo per uscirne 'indenni' sarà abbandonarsi alle mutazioni cercando di godere dei privilegi anzichè sottolineare le difficoltà che ne deriveranno. In questo modo i Pianeti Lenti di Terra, che già dal 21 dicembre lasceranno il passo all'avanzata degli Astri d'Aria, potranno agire nel loro 'austero' compito di impartirci a noi tutti, ed in questo caso ai Gemelli, una severa ma giusta lezione. In fondo Pianeti come Urano e Saturno avranno modi un pò bruschi, è vero, ma il loro principale scopo è di farci arrivare alla meta superando delle avversità e scontrandoci con le nostre paure più profonde.

Gli inoccupati del segno dovranno proporre la candidatura sino ai primi di marzo e poi in dicembre, che saranno probabilmente i periodi dove il loro curriculum vitae avranno maggiori chance di finire nella scrivania giusta.