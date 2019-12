Durante l'anno 2020 vi saranno tre importanti transiti planetari: Plutone e Saturno si congiungeranno in Capricorno nel mese di gennaio, mentre ad aprile ed in novembre vi sarà la doppia congiunzione Plutone-Giove nel segno del Capricorno ed, infine, il 21 dicembre Giove e Saturno si congiungeranno a 0° nel segno Acquario. Previsioni astrologiche annuali favorevoli per Leone e Toro, meno entusiasmanti per Gemelli ed Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: finanze 'top'. Grazie al lungo transito nel loro Elemento di Marte e dei Pianeti Lenti di Terra il settore economico andrà presumibilmente a gonfie vele.

Probabili ritorni amorosi.

2° posto Toro: figli in arrivo. Il 2020 sarà un anno dove i nativi che vorranno 'allargare' la famiglia troveranno i favori degli Astri. Le finanze viaggeranno sui binari della tranquillità tanto che potranno permettersi qualche acquisto agognato da tempo.

3° posto Capricorno: espansioni. I nativi, grazie alle tre congiunzioni che coinvolgono segni di Terra, vorranno presumibilmente espandere i propri orizzonti professionali e le possibilità di riuscirci sono parecchie.

I mezzani

4° posto Vergine: flirt. I single del segno saranno 'baciati' dalle effemeridi annuali che favoriranno l'insorgere di stuzzicanti flirt. Avranno, inoltre, la fortuna di trovarsi nel posto giusto al momento giusto.

5° posto Ariete: passionali. Sul fronte professionali bisognerà probabilmente accontentarsi di svariate opportunità ma poco soddisfacenti economicamente. In amore, invece, sarà un anno passionale per svariati mesi grazie allo spostamento di Marte nel loro segno da fine giugno.

6° posto Sagittario: incontri professionali. Le nuove conoscenze di quest'anno potrebbero risultare determinanti per il loro percorso professionale. I nativi che vivono una relazione stabile saranno colti da un'irrefrenabile voglia di 'scappatelle'.

7° posto Bilancia: nuovi amori. I nati del segno in questo anno che sta per cominciare potrebbero innamorarsi di persone già impegnate ma ciò non li scoraggerà nel portare il 'risultato' a casa. Attriti professionali in vista.

8° posto Scorpione: revisioni finanziarie.

Il fronte economico, come 'suggeriscono' Urano e Saturno in angolo dissonante, andrà revisionato con dovizia eliminando le spese superflue. In coppia aleggerà presumibilmente il 'fantasma' dell'insoddisfazione.

9° posto Gemelli: primavera 'flop'. Nella stagione primaverile, a causa sopratutto di Saturno in moto retrogrado nell'Acquario, il fronte lavorativo dei nati Gemelli subirà qualche stravolgimento che non riusciranno a metabolizzare in tempi rapidi. Nel focolare domestico per svariati mesi si registrerà una mancanza d'affiatamento ed affettuosità col partner.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni in questo 2020 i nativi sentiranno una forte gelosia verso l'amato bene, che esterneranno nelle maniere meno idonee. Nervosismo nell'ambiente lavorativo.

11° posto Cancro: spossati. Le energie potrebbero venir meno per lunghi tratti del nuovo anno e ciò influirà nel settore professionale, dove i capi li redarguiranno, ed in coppia, dove il partner li accuserà di trascuratezza.

12° posto Pesci: alle strette. Quest'anno la maggior parte dei Pianeti Lenti di Terra abbandoneranno l'Elemento ma, prima di passare ad altro domicilio, vorranno 'sottolineare' come l'impegno dia dei risultati meritati.

I nativi, quindi, saranno chiamati a bandire la pigrizia se vogliono ottenere qualche riscontro lavorativo ed economico. Scoperte sgradite sul versante amoroso.