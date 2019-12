L'Oroscopo di martedì 17 dicembre approfondisce un influsso lunare capace di rendere più ambiziose e concrete le azioni lavorative, garantendo un atteggiamento coraggioso e autoritario. Grazie all'astro d'argento posizionato in Leone anche la Bilancia, l'Ariete, il Sagittario e i Gemelli potranno dare il massimo delle proprie energie sul lavoro così come in amore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Leone nell'oroscopo di martedì

Ariete: l'astro d'argento in posizione di trigono favorevole, regala una marcia in più in campo professionale.

Abili intrattenitori sarete molto loquaci divenendo i protagonisti indiscussi delle storie sentimentali. Un atteggiamento da leader tenace e molo sicuro di sé sarà benefico per affermare la propria supremazia in campo lavorativo.

Toro: più appagati grazie agli influssi saturniani, i sentimenti prenderanno quota, anzi dovrete contenere un istinto troppo possessivo che quasi toglie il respiro alla persona amata. In campo professionale nessuna fatica in ufficio.

Gemelli: attenzione a non assumere un atteggiamento vittimista che potrebbe essere petulante per le persone che vi circondano.

La voglia di richiamare tutte le attenzioni su di voi è grande, ma non esagerate seguendo un influsso lunare in sestile astrologico che potrebbe stancare anche i colleghi.

Cancro: gli astri di fronte al vostro domicilio remano contro e cercano di scombussolare l'armonia familiare e quella affettiva. Marte in sinergia cercherà dunque di contrastare il tutto, garantendo fascino e grazia da utilizzare nelle sfere vitali per concretizzare i desideri.

Leone: molto effervescenti con Luna nel segno, sarete desiderosi di maggiori attenzioni poiché molto vanitosi.

Nuovi slanci ambiziosi coloreranno la sfera lavorativa e alcune intuizioni geniali e coraggiose garantiranno idee di successo.

Vergine: poco flessibili nei confronti del futuro, vivrete anche il presente mancando di obiettività e la quadratura di Sole e Mercurio dal Sagittario eviteranno di approfondire progetti e scopi futuri. Gli astri in Capricorno in compenso sono favorevoli a spingere avanti un cambiamento positivo per l'amore e per il lavoro.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: piuttosto orgogliosi ma anche molto passionali con Luna in Leone esprimerete i sentimenti in modo molto chiaro.

Una nuova concretezza anche in campo lavorativo farà attuare alcuni progetti che solo la vicinanza marziana dallo Scorpione potrà fare avviare in maniera fortunata.

Scorpione: attenzione a non farvi offuscare le idee dai sentimenti, potreste fare passi falsi nocivi per l'amore. Sul lavoro, dovrete esigere di più gratificando il vostro operato e chiedendo un aumento dello stipendio.

Sagittario: più ricettivi e sensibili con Luna in Leone che incrocia le sue energie con Mercurio, tenderete a captare al volo le sensazioni altrui, in maniera quasi preveggente.

In questo modo potrete aprirvi agli altri in modo più spontaneo, credendo di più a ciò che dite e cercando di concretizzare il tutto con i fatti.

Capricorno: molto fortunati con Giove nel segno, l'amore diventa più sereno anche perché spalleggiato dalla presenza di Venere benefica per favorire nuovi incontri, grazie anche all'influsso imprevedibile di Urano. Buono il lavoro dove i successi lavorativi andranno a confermare le vostre spiccate capacità.

Acquario: attenzione che alcuni sentimenti tenuti a freno dall'orgoglio, potrebbero esplodere come un vulcano a causa di una Luna avversa che sprigiona eccessive manie di grandezza.

In campo lavorativo, non siate eccessivamente ostinati nel portare avanti le idee a tutti i costi.

Pesci: più affabili e fantasiosi con Nettuno che incrocia le sue energie con Giove, la sfera lavorativa diventa più fortunata e le ombre che offuscano la riuscita professionale, pian piano si diradano. In amore non abbiate paura di osare, vincendo una quadratura lunare un po' tesa per i sentimenti.