Nel 2020 ci saranno tre transiti determinanti: in gennaio la congiunzione tra Plutone e Saturno in Capricorno, mentre ad aprile e novembre Plutone e Giove si congiungeranno nel segno del Capricorno ed, infine, a dicembre Saturno e Giove daranno vita ad una congiunzione a zero gradi nel segno Acquario. Di seguito le previsioni zodiacali annuali, riguardanti amore e lavoro, per il segno del Toro.

Amore

Nel nuovo anno che aprirà a breve i battenti i nati Toro potrebbero cambiare il loro solito atteggiamento verso il mutare degli eventi che, per indole, tendono a scacciare a fronte di un mood abitudinario.

Questo 'ammorbidirsi' verso i cambiamenti sarà dovuto principalmente alle tre congiunzioni di Terra che si paleseranno nel 2020, con Urano nel loro segno sullo sfondo, che essendo al 'giro di boa' (dal 2021 i segni predominanti saranno d'Aria) vorranno che la lezione impartita arrivi dritta al punto. Tale insegnamento sarà, quindi, evidente nel settore amoroso dove i nativi si renderanno più partecipi dei progetti a due con la voglia di allargare la famiglia con un nuovo 'erede'. I periodi più 'fertili' per realizzare questo sogno saranno in gennaio ed a fine novembre quando si avranno più possibilità che l'amata rimanga incinta. Anche per i single le effemeridi annuali lasciano ben sperare, specialmente per chi tra loro voglia stringere un legame duraturo.

Lavoro

Per quanto riguarda le faccende lavorative il 2020 sarà presumibilmente un anno di 'conservazione' più che 'espansionistico' grazie principalmente a Saturno e Giove che 'premieranno' lo stacanovismo ma non i 'colpi di testa' o le mosse azzardate. Quindi un anno dove non saranno favorite richieste di aumento o proposte di progetti ambiziosi, perché Urano nel segno e Saturno (tra congiunzioni e capatine in primavera nell'Acquario) boccerebbero anzitempo. Diverse le previsioni, invece, per i lavoratori autonomi dove tutto sarà possibile ed, anzi, più stravolgeranno le carte in tavola e più fortuna potrebbero trovare sul loro percorso professionale, a patto che tali innovazioni vengano messe in atto entro i primi di novembre.

Per gli inoccupati del segno Toro le possibilità di trovare un'occupazione saranno molteplici ma, almeno per qualche mese, bisognerà che si accontentino delle mansioni che gli proporranno. Queste ultime non saranno probabilmente totalmente affini alle loro peculiarità ma un occhio lungimirante li aiuterà a non farsele sfuggire. Il settore economico dei nativi, infine, godrà di svariati mesi fortunati dove le casse saranno rimpolpate da entrate extra, che saranno prontamente investite per accrescere portafoglio e prestigio.