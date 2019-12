L'Oroscopo di domani lunedì 9 dicembre 2019 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la giornata di partenza della nuova settimana. Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a togliere il velo alla nuova classifica stelline e alle relative previsioni? Vediamo insieme di scoprire chi avrà il miglior supporto da parte delle stelle e chi, invece, sarà costretto, volente o nolente, a stare alla finestra.

Bene, iniziamo subito a svelare qualche chicca in merito alle odierne previsioni: in evidenza su tutti gli altri, Toro, Gemelli e Leone, trio valutato in giornata a cinque stelle sia in amore che nel lavoro. Altrettanto buona la giornata, coincidente in calendario con la prima della settimana, per coloro che appartengono ai segni di Ariete e Vergine. Purtroppo, se è vero quel famoso detto che recita "Non tutte le ciambelle riescono col buco!", le previsioni zodiacali del 9 dicembre puntano decisamente il dito in direzione degli amici Cancro, in questo caso giudicati con il segno del "ko". A questo punto non serve altro che passare a dare valore alla scaletta con le stelle posta a seguire, dopodiché alle attesissime previsioni astrali.

Classifica stelline 9 dicembre

Se anche voi vi steste chiedendo come potrebbe evolvere il prossimo lunedì d'inizio settimana allora siete al posto giusto al momento giusto. Allora, cosa c'è di meglio se non il dare una controllata alla scaletta relativa al grado di positività attribuita dagli astri al nostro segno? In questo caso, all'uopo è già pronta la classifica stelline quotidiana interessante il giorno 9 dicembre 2019. Ansiosi di scoprire qualcosa di più? A seguire il resoconto astrale valutato in base al grado di positività offerto dagli astri ai segni sotto analisi in questo contesto:

★★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Cancro.

★★: NESSUNO

Oroscopo lunedì 9 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Il prossimo lunedì 9 dicembre sarà indirizzato sicuramente verso la buona normalità. Infatti, secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, il movimento planetario avrà un effetto stabilizzante su voi Ariete anche se in parte sarete di umore combattivo, diciamo che saprete all'occorrenza anche perdonare. I vostri sentimenti vi aiuteranno ad essere più calmi, più equilibrati e più facilmente in grado di anticipare i desideri della persona che vi sta vicino. Single, sarà una giornata adatta a fare un po' luce (leggasi pure chiarezza) dentro di voi.

Un po' di sereno raccoglimento dovrebbe portare ad avere le idee più chiare e magari mettere ordine nei vostri programmi sentimentali. Nel lavoro, invece, la grande determinazione e la tenacia che avrete in questa giornata vi porteranno a realizzare parte dei vostri obiettivi. Avrete solamente bisogno di organizzarvi con maggior cura in modo da svolgere le cose nel migliore dei modi.

Toro: ★★★★★. Questo inizio settimana per voi Toro si posiziona (forse) come uno tra i periodi migliori dell'attuale mese.

A dare una forte spinta a sentimenti ed agli interessi affettivi in generale sarà senz'altro la Luna nel segno di questo lunedì sera. Intanto potrete godere ancora per un po' dei buoni effetti rilasciati dall'attuale Venere in trigono alla stessa Luna, senz'altro positiva in amore. Diciamo che soprattutto in coppia saprete essere dolci e comprensivi con il partner, questo di certo farà acquistare uno spessore e un'intensità molto gratificante al rapporto. Single, il vostro bisogno d'amore sarà in aumento ed il vostro cuore si aprirà con maggior facilità verso gli altri.

Non avrà quindi senso porvi delle domande, perché il vostro entusiasmo vi guiderà nella giusta direzione: ovviamente quello dell'amore. Nel lavoro, con il bellissimo quadro astrale che avete, potreste ricevere l'Oscar del successo per i risultati che riuscirete a ottenere. Tirate quindi fuori i vostri talenti, le vostre capacità e fatevi avanti perché avrete un buon ascendente sui vostri interlocutori.

Gemelli: ★★★★★. Inizio settimana con il fortunato "bollino" delle cinque stelline? Ebbene sì, allora, cosa desiderare di più dalla vita?

In effetti i vostri astri di settore contemplano niente poco di meno che Venere e Sole decisamente dalla vostra parte, ben disposti a regalare opportunità sia in campo sentimentale che nelle attività quotidiane. In amore, la giornata inizierà molto bene con la Luna a favore che proteggerà la vostra relazione, vivrete così dei momenti di alta intensità con il vostro partner e finalmente sarete sereni insieme. Single, l’amore sarà sicuramente più fortunato con Venere, Sole e Giove pienamente favore, il che vi darà modo di vivere sensazioni molto romantiche riservandovi tante belle cose. Molti nativi potrebbero pertanto ritrovarsi a vivere avventure e flirt brevi, ma molto intensi.

Nel lavoro, se pensate spesso a una questione lasciata in sospeso ma che vorreste fosse assolutamente risolta, questo sarà sicuramente il giorno adatto per chiuderla definitivamente. Seri ed onesti, sarete all'altezza in ogni situazione affrontando tutto con grinta e dedizione.

Le predizioni del giorno 9 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Giornata in generale valutata in netto calo, in questo caso con la pessima spunta riservata ai periodi "sottotono". A tal proposito, gli astri annunciano un periodo sicuramente abbastanza pensieroso, diciamo al limite dello stress. Le previsioni di lunedì, pertanto, indicano in amore che vi sentirete un po' confusi.

L'umore sarà meno solare del solito, per questo per poter essere felici avrete bisogno maggior serenità intorno a voi. A rendere nervosi come sempre troppe persone, troppi parenti, troppi impegni... insomma, troppo di tutto! Single, meglio non tirare troppo la corda perché alcune situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata. Gli astri invitano a guardarsi bene attorno per vedere se c'è qualche prospettiva sentimentale di vostro gradimento... Nel lavoro, infine, non sarà un giorno da dilettanti questo. I disegni astrali del periodo offriranno notevolissime opportunità, ma soltanto chi sarà capace di pilotare bene i propri impegni riuscirà a sfruttare fino in fondo.

Dunque, non perdete la necessaria concentrazione e seguite i suggerimenti delle stelle: vi porteranno sicuramente nella giusta direzione.

Leone: ★★★★★. Questo lunedì, giorno dedicato in calendario alla ripartenza della nuova settimana, per voi Leone si presume possa essere altamente prolifico in fatto di positività. In amore Venere in Capricorno speculare positiva all'85% riuscirà, ove fosse necessario, riconciliare la vostra vita sentimentale. Cuore e corpo diventeranno un tutt'uno ed alcuni piaceri della vita, decisamente molto intensi, saranno per molti di voi nativi in prima lista. L'atmosfera sarà dunque carica di aspettative, il vostro entusiasmo e la passione verranno contraccambiati dall'amato/a partner.

Single, guardate bene in voi stessi in questo momento, prima di avanzare rimostranze a chi sapete, accusandolo/a magari di aspettarsi troppo da voi o di non essere sufficientemente interessati. Calma, le stelle vi amano, i pianeti vi sono amici e questo vi renderà socievoli e comunicativi come non mai. Nel lavoro, la giornata vi vedrà protagonisti in circostanze particolari. In alcuni casi torneranno alla ribalta vecchie occasioni, tali da permettervi di concludere affari d'oro..

Vergine: ★★★★. In buona prospettiva questo nuovo lunedì d'avvio settimanale per gran parte di voi della Vergine. Grazie a pianeti favorevoli, dunque in aspetto convincente, forse riuscirete ad avere la meglio in alcune situazioni a stampo affettivo.

L'oroscopo di domani 9 dicembre in questo caso consiglia in amore maggior fiducia in voi stessi. In molti casi saprete essere completamente in sintonia con la persona amata, pronti a soddisfare ogni esigenza relativa al menage di coppia. Senz'altro sarete euforici e molto affettuosi specialmente verso il partner: a fine giornata dedicatevi a qualcosa di speciale da vivere insieme... Single, non poltrite ma dateci dentro! Adesso o mai più: se provate una forte attrazione per una persona "speciale", sarà tempo di uscire allo scoperto se vorrete scoprire se sarete ricambiati o meno. Fatevi coraggio ed agite senza tentennare.

Nel lavoro, per chiudere, l'esperienza che attualmente avete porterà buoni frutti. Vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera: concentratevi, cercando di dare il meglio di voi.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.