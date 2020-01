La seconda settimana di gennaio è ormai arrivata. Come andranno le giornate comprese tra lunedì 6 e domenica 12 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali? Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Stelle e astri della settimana per tutti i segni

Ariete: con la luna dalla vostra parte le giornate saranno favorevoli, in particolare la parte centrale del periodo sarà per voi la migliore. In campo professionale è possibile che qualcuno decida di fare dei cambiamenti. Per prendere una decisione importante il consiglio è quello di aspettare i prossimi giorni.

Toro: settimana favorevole per voi, in particolare il weekend sarà attivo. In campo lavorativo vi sentite meno agitati rispetto alle settimane precedenti. Per quel che riguarda l'amore potrete fare dei nuovi incontri.

Gemelli: non sottovalutate le proposte che arrivano in questo periodo in campo professionale, Giove non è più opposto e vi sentirete meglio. Con Marte in opposizione è possibile invece che nascano dei nervosismi in amore. I single, grazie anche all'influenza di Venere in transito favorevole, potrebbero fare degli incontri.

Cancro: belle stelle in particolare nel weekend, con la luna nel vostro segno. È il momento di fare delle scelte in campo professionale. In amore è possibile che nascano delle tensioni, non mancheranno momenti di stress. Se desiderate fare chiarezza sfruttate il weekend.

Leone: la settimana inizia in modo favorevole, con la luna nel segno otterrete risultati anche nel weekend. Nel lavoro, Marte è positivo, vi sentirete particolarmente creativi. Arriveranno anche delle buone notizie. In amore con la luna in opposizione potrebbero esserci delle incomprensioni con il partner.

Vergine: momento di forza per i nati sotto questo particolare segno, cercate solo di prestare attenzione nelle giornate centrali della settimana. In campo professionale vivrete al meglio ogni tipo di iniziativa. Per quel che riguarda l'amore bella fase per chi desidera fare progetti e passi importanti.

Bilancia: Venere è favorevole, l'inizio della settimana sarà buona per le emozioni.

In questo periodo recupererete, ma alcune coppie è possibile che proseguano una crisi. In campo lavorativo vi sentirete particolarmente stanchi nel weekend.

Scorpione: a livello professionale questa settimana è buona per agire e portare avanti i progetti ambiziosi. L'intero periodo sarà interessante per voi. In campo amoroso qualcuno potrebbe riscoprire i propri sentimenti.

Sagittario: con Marte in transito nel segno è un buon momento per l'amore. Anche la presenza di Venere rende belle le emozioni che vivrete. In campo professionale Marte è dalla vostra parte e favorisce gli accordi.

Capricorno: in arrivo delle buone notizie in campo professionale, Giove e Saturno sono nel segno e non mancheranno delle soluzioni. In amore, potrebbero nascere delle polemiche, desiderate sapere la verità.

Acquario: Venere è dalla vostra parte, i single potranno fare degli incontri importanti.

È un buon momento per l'amore. Per quel che riguarda il lavoro ci sono delle situazioni da chiarire.

Pesci: settimana intrigante in campo amoroso, se avete ancora delle difficoltà, è il momento giusto per chiarire. Giornate sottotono quelle di inizio settimana. In campo lavorativo è un momento di forza, riceverete delle notizie speciali.