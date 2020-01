La giornata dell'Epifania è ormai giunta. Cosa dicono le stelle e l'Oroscopo per tutti i segni zodiacali? Scopriamo di seguito nel dettaglio l'andamento su amore, salute e lavoro di questo lunedì 6 gennaio 2020 dall'Ariete fino ai Pesci.

Le previsioni delle stelle del 6 gennaio per tutti i segni

Ariete: in amore questa sarà una giornata da vivere con più ottimismo. Venere e Marte saranno favorevoli e potrete fare dei nuovi incontri interessanti. Nel lavoro Giove e Saturno dissonanti portano qualche problema e difficoltà, in alcuni casi è consigliato ripartire da zero.

Toro: situazione di recupero eccellente, soprattutto per quanto riguarda le nuove coppie. Nel lavoro fate le cose che vi interessano di più, evitando le complicazioni e anche le spese esagerate.

Gemelli: gennaio può portare l'amore, però attenzione a questa giornata perché potreste vivere delle agitazioni. Nel lavoro bisogna cercare di mettere in cantiere le cose giuste, evitate sprechi e investimenti azzardati.

Cancro: giornata agitata per il segno, cercate di prestare attenzione ai rapporti con gli altri.

A livello professionale potrebbero saltare alcune collaborazioni. In amore evitate polemiche.

Leone: in questa giornata, la mattinata sarà sottotono, ma recupererete in serata. A livello professionale cercate di non sprecare troppe energie. Per quel che riguarda il settore amoroso è possibile che nascano delle discussioni.

Vergine: a livello lavorativo la giornata sarà positiva, anche per chi studia. Per quel che riguarda la salutare la situazione migliorerà ed avrete più energie. Con la Luna favorevole, ci saranno belle emozioni da vivere.

Bilancia: l'inizio della settimana sarà favorevole per voi, anche se in amore continuerete ad essere agitati. Con Giove dissonante, alcuni capitoli potrebbero concludersi a livello lavorativo.

Scorpione: a livello amoroso vi sentite fortunati, potrete affrontare situazioni vincenti, bel momento di recupero per voi.

Per quel che riguarda la salute vi sentite un po' affaticati, potranno per nascere occasioni in campo lavorativo.

Sagittario: in questa giornata di lunedì 6 gennaio bisognerà fare tutto con più calma, rischiate altrimenti di consumare troppe energie, utili per altre situazioni. Per quel che riguarda il lato professionale sono in arrivo delle soluzioni interessanti. In amore cercate di mantenere la calma.

Capricorno: vi sentite più forti in campo sentimentale, chi ha vissuto una crisi in passato ora potrà guardare avanti. In campo lavorativo, ci sono soluzioni in arrivo, soprattutto per quel che riguarda il lato economico. In serata potreste sentirvi stanchi.

Acquario: con le stelle in transito a livello emozionale vivrete una buona giornata. Se in mattinata ci saranno delle lievi complicazioni, in serata potrete risolverle.

Nel lavoro le buone idee non mancano.

Pesci: a livello salutare vi sentite molto bene, l'anno è iniziato al top per voi. Per quel che riguarda il lavoro la giornata sarà particolarmente interessante. In amore potreste fare delle scelte.