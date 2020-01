L'Oroscopo dal 13 al 19 gennaio spalanca le porte a un'altra settimana avvincente. Gennaio ormai si prepara a uscire di scena, ma sarà proprio a partire dalla seconda metà di questo mese che accadranno svariate cose. Archiviate completamente le festività, ciascun segno zodiacale dovrà superare delle prove e dei confronti. Anche il cielo astrale sarà piuttosto curioso, con la Luna che lascerà il Leone nel primo pomeriggio di lunedì per transitare in Vergine. Dopodiché assisteremo all'entrata lunare in Bilancia, e successivamente in Scorpione, che renderà il weekend importante.

Per i nativi del Cancro sarà una settimana fruttuosa. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni settimanali di ciascun segno.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - La settimana sarà caratterizzata da una serie d'influssi importanti che toccheranno in modo particolare i sentimenti e l'amore. Non saranno da escludersi dei picchi di malumori in famiglia. Da inizio gennaio state accumulando molto stress e questo rischierà di ripercuotersi negativamente all'interno del vostro mondo.

Nel weekend avrete modo di recuperare, ma dovrete fare molta attenzione ai malanni stagionali. Martedì e mercoledì saranno le migliori giornate per tagliare i capelli o per concedersi un trattamento estetico. Un imprevisto scombussolerà il bilancio familiare.

Toro - Le coppie sposate o conviventi si ritroveranno a parlare di questioni economiche o d'investimenti. Questi sono tempi incerti, in giro si respira un'aria particolarmente turbolenta e poco ispirata. In settimana avrete un gran bisogno di sicurezze maggiori. Sarete tentati di mollare tutto e rinchiudervi nel vostro mondo. Nel lavoro, coloro che rientreranno in questa settimana, si sentiranno agitati e poco concentrati. Verso venerdì emergerà una nuova incombenza da portare a termine. Se cercate un'occupazione migliore, valutate di avere tutte le carte in regola prima di tentare un azzardo.

I single vivranno delle emozioni in più a partire da metà settimana.

Gemelli - Saranno sette giorni particolarmente importanti in cui dovrete fare chiarezza sia interiore che esteriore. In amore tutto procede a dovere, anche se in passato ci sono stati dei dubbi che hanno rischiato di provocare una rottura insanabile. Avrete bisogno di tempo per riflettere, per questo nel weekend vi rintanerete nel vostro guscio. I cuori solitari avranno le occasioni giuste per fare una conoscenza nuova che potrebbe rivelarsi rosea in futuro. Attenzione al portafoglio, non potrete permettervi grosse spese, poiché navigate in cattive acque. Arriveranno delle chiamate o delle richieste inaspettate, tuttavia, prima di prendere una decisione accertatevi di aver riflettuto abbastanza.

Cancro - Settimana fruttuosa e valida per avanzare nel lavoro, nello studio e nella realizzazione dei propri progetti.

Siete un segno serio e concreto, detestate rimandare le cose e preferite togliervi subito di mezzo un certo problema. Qualcuno vi farà infuriare poiché vi farà perdere del tempo prezioso. Sarà una settimana in cui vi deciderete di rimettervi in forma per l'estate. Qualche nativo di questo segno dovrà prendere parte a delle nozze al più presto, insomma i prossimi saranno dei mesi importanti per questo vi impegnerete duramente. Nel weekend relax assoluto, ma anche scintille con il partner di sempre.

Leone - Avrete sette giorni interessanti, ma piuttosto differenti tra loro. Si alterneranno alti e bassi.

Un giorno dovrete combattere contro un certo malessere fisico, in un altro vi sentirete al settimo cielo e porterete avanti un'incombenza. Ci saranno molte emozioni nel lavoro o nello studio. In amore si infiammerà la passione. Non si escludono telefonate, qualcosa vi infastidirà abbastanza. I sentimenti torneranno alla ribalta e non mancheranno delle serate ricche di passione. Dovrete tenere gli occhi aperti, perché spunterà un'occasione imperdibile. Fisico in ripresa.

Vergine - Mai come in questa settimana vi ritroverete ad apprezzare il valore del tempo. L'amore e i sentimenti saranno rimessi in discussione nel weekend.

Qualcuno potrebbe ritrovarsi a dover dare delle dimostrazioni d'affetto. Tornerà il sereno all'interno dell'ambiente di lavoro, specialmente in quelli dove è richiesta la massima intesa tra colleghi. Le incomprensioni andranno chiarite entro metà settimana, quando la Luna sarà in un aspetto abbastanza valido. Nel weekend si prevedono degli incontri per i single.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche si presentano interessanti e soprattutto migliori tra il 16 e il 17 gennaio. Avrete modo di trascorrere una lunghissima settimana fruttuosa. Qualcuno dovrà affrontare delle terapie o degli interventi, magari dal dentista.

Potrebbero verificarsi dei risvolti inattesi. Una persona vi darà un buon consiglio che vi tornerà utile in futuro. Ci sarà da fare, in fondo siete un segno molto affaccendato. Emergeranno nuovi incarichi lavorativi oppure dovrete sostenere una prova. Il fisico necessiterà di maggiori attenzioni, in quanto risulterete fin troppo stressati. Non sottovalutate i benefici di una semplice passeggiata. Siate più socievoli e meno musoni.

Scorpione - La settimana partirà in maniera lenta. Detestate il lunedì e il freddo. Per notare dei miglioramenti dovrete attendere il weekend, quando la Luna entrerà nel vostro segno.

Presto riuscirete a risollevarvi da una spinosa situazione, ma dovrete stare bene attenti alle spese extra. Per lavoro o per altre necessità, ogni giorno siete costretti ad alzarvi presto al mattino, ma in settimana rischierete di non sentire la sveglia. Si verificheranno delle inaspettate transazioni economiche. Per quanto possiate odiare le code e le lunghe attese, purtroppo non potrete delegare a nessuno certe incombenze.

Sagittario - Avrete un bel po' di lavoro arretrato da ultimare. Sarà una settimana frenetica, che vi priverà di tutte le energie mentali e fisiche. Cercate di non prendervela con un familiare o con il partner.

Impedite a eventuali problemi di lavoro o di studio di penetrare all'interno delle mura di casa vostra. Siate più pazienti verso il prossimo. Nel weekend non saranno da escludersi degli appuntamenti avvincenti, tuttavia non buttatevi a capofitto in nuove relazioni. Qualcuno sarà intenzionato a cambiare look, il giorno migliore per regalarsi un taglio di capelli sarà sabato.

Capricorno - Qualcuno si ritroverà a organizzarsi per una festa, per questo sarà una settimana importante e piena di aspettative. Questo 2020 è dalla vostra parte, ma noterete un maggior influsso positivo nelle prossime settimane.

In amore, chi è sposato o convive si abbandonerà alla passione rafforzando il legame. Confidenze in arrivo verso il fine settimana, una persona a voi cara avrà bisogno del vostro aiuto. In famiglia ci sarà un po' di agitazione, cercate di mantenere i nervi ben saldi e di non perdere la pazienza. Ancora difficoltà nel lavoro/studio, ma presto tutti i problemi saranno dimenticati.

Acquario - Settimana importante sul fronte lavorativo. Vi darete un gran da fare per sviluppare un determinato progetto o per ottenere un buon compenso. Tuttavia, avrete delle giornate dispendiose. Un guasto alla macchina, il pagamento di una cura, il dentista o le bollette...

aspettatevi un movimento frequente di denaro. Occhio ai figli, avranno bisogno del vostro aiuto. Cercate di essere più organizzati, altrimenti arriverete stressati al fine settimana. Per le coppie giovani sono previste scintille sotto le lenzuola, ma attenzione ai fraintendimenti.

Pesci - L'oroscopo di questa settimana aprirà le porte a numerose occasioni da cogliere al volo, ma dovrete fare attenzione a non lasciarvele sfuggire. Siete dei grandi sognatori, ma spesso non concludete granché. Lunedì sarete molto affaticati, cercate di completare tutto il lavoro che vi sarà richiesto. Non rimandate altrimenti finirete incasinati per il weekend.

Possibili riconciliazioni amorose, qualcuno si troverà a battibeccare con il partner, ma la lite sarà prettamente temporanea. Cambio di look per alcuni pesciolini.