Scopriamo le previsioni zodiacali dei 12 segni, con riferimento a coloro che sono ancora single. La data presa in considerazione è il 16 gennaio. I Pesci sfrutteranno bene un'occasione, l'Ariete preferirà rinunciare a un ex.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: un ex riuscirà a farvi sapere quanto ci tiene a voi. Non saprete cosa fare e come affrontare questa situazione inaspettata. Nella maggior parte dei casi segnerete il passo e guarderete avanti, non vi piacciono molto le 'minestre riscaldate'.

Toro: dimostrate di essere aperti a nuove conoscenze, non nascondetevi e non cercate alibi.

Avrete qualche buona opportunità, sfruttatela a dovere. L'importante è uscire e frequentare qualche locale, nessuno vi verrà a bussare alla porta.

Gemelli: non sarà una giornata molto tranquilla, avrete qualche discussione che caratterizzerà i vostri momenti liberi. La vostra suscettibilità influenzerà anche la sfera amorosa, farete difficoltà a conoscere qualche persona interessante.

Cancro: vivrete in maniera frenetica questa giornata. Non vi fermerete un attimo e avrete la possibilità di trascorrere la serata come più desiderate.

Un aperitivo potrebbe fare da apripista per una conoscenza davvero intrigante.

Leone: non avrete voglia di stare in mezzo alla gente. Avete deciso di passare una giornata all'insegna del relax e dell'allegria. Oggi vi sarà concesso di agire come meglio credete.

Vergine: ci saranno diversi incontri che faranno andare la vostra mente oltre la semplice conoscenza. Approfittate delle opportunità che vi si presentano e cercate di capire quale potrebbe essere la persona che fa al caso vostro. Non abbiate fretta, puntate alla qualità e non alla quantità.

Bilancia: divertitevi, fa bene alla salute e al vostro status di single. Non riflettete troppo e trascorrete una giornata spensierata, qualche amico potrebbe invitarvi ad una serata che si prospetta davvero suggestiva.

Scorpione: non preoccupatevi troppo di quello che accade intorno a voi, andate diretti verso la vostra meta.

L'importante è la serenità, non barattatela con nessuna cosa al mondo.

Sagittario: le decisioni prese in maniera affrettata risultano essere sempre controproducenti. Non abbiate timore, alcune cose devono fare il loro corso e avverranno in maniera spontanea e casuale.

Capricorno: potreste essere attratti da molte situazioni stimolanti, scegliete quelle che potrebbero interessarvi maggiormente, fate un'attenta selezione. Non badate troppo all'estetica, a volte porta totalmente fuori strada.

Acquario: per alcuni di voi lo status di single potrebbe durare ancora per poco. State conoscendo meglio una persona e avete tutte le intenzioni di concretizzare. Attenti a non farvi trovare impreparati nel caso fosse lei a fare la prima mossa.

Pesci: le opportunità non mancheranno, forse per voi è arrivata l'occasione di andare oltre la semplice frequentazione.

Se state bene con una determinata persona, non opponete resistenza e vivete tutto quello che desiderate vivere.