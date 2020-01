L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di giovedì 9 gennaio, vede ancora il transito di Luna in Gemelli. L'astro d'argento posizionato in un segno zodiacale di Aria, trasforma le sensazioni amorose rendendole più obiettive. Il modo di amare diventa così più ragionato e logico, tanto che non solo i Gemelli, ma anche l'Ariete, Leone, Acquario e Bilancia ameranno valutando anche l'altro lato della medaglia. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Più obiettività nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: non abbiate paura di fidarvi delle vostre emozioni, portandole allo scoperto con naturalezza. L'astro d'argento dalla casa astrologica terza, rende il modo di amare molto schematico, ma quando entrerete in contatto con quel fiume in piena di emozioni covate nella vostra interiorità, sarà difficile resistere.

Toro: più comunicativi e versatili grazie alla vicinanza lunare, arricchirete l'amore di coppia sentendovi più tranquilli e a proprio agio nel focolare domestico.

Urano cerca di rivoluzionare sempre ogni giornata in modo inaspettato, ma deve fare i conti con una Luna più intelligente e consapevole.

Gemelli: l'amore di coppia è vissuto in modo impersonale, grazie alla presenza di Luna nel segno che filtra le idee, assimilandole e facendo contenere le emozioni in maniera molto obiettiva. Attenzione, sarà difficile catalogare i sentimenti con la logica: le emozioni prima o poi escono allo scoperto.

Cancro: Marte dissonante mette un po' sotto pressione gli affetti. Gli astri presenti in Capricorno sono in opposizione e di certo non aiutano, tanto che dovrete darvi una mossa per concretizzare i progetti a due e arginare alcuni imprevisti che rendono il tutto più difficile.

Leone: l'influenza del satellite notturno fa vivere le sensazioni a due in modo alquanto logico e razionale.

Luna in Gemelli attua un modo di amare che risulta affettuoso, ma tiene fede a un certo distacco forse sprigionato dalla paura di soffrire a causa di un coinvolgimento eccessivo.

Vergine: piuttosto testardi e poco concreti a causa di una dissonanza lunare, il pensiero diventa instabile e non si mette in collegamento con alcune connessioni preziose per arricchire di felicità la coppia. Le emozioni sono troppo sconcertanti, ecco perché cercherete di non viverle privandovi, però, di momenti di grande coinvolgimento.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcune situazioni con il partner pesano come un macigno e un'ombra cala sull'amore di coppia, sprigionando insicurezze e dubbi. Marte, benefico dal cielo astrologico del Sagittario, punta un riflettore sensuale, ma anche molto intellettivo su un modo di progredire più dinamico, che argina le difficoltà con maggiore audacia.

Scorpione: Venere in aspetto di quadratura, guarda di sottecchi verso l'amore, ma i pianeti presenti in Capricorno contrastano alla perfezione questi attriti, elargendo maggiore fiducia nelle proprie capacità e tanta voglia di amare. Una nuova grinta farà prendere l'iniziativa, attuando alcuni progetti tenuti in cantiere.

Sagittario: Marte nel segno elargisce una grande forza d'animo e forse il rapporto di coppia deve rispondere ad alcuni interrogativi, per progredire in maniera più armonica. Gli astri vi invitano a prendere alcune decisioni importanti e le scelte che prenderete saranno produttive in futuro.

Capricorno: Sole e Plutone nel segno elargiscono vitalità e tanta energia per costruire qualcosa insieme. Beneficiate anche della presenza di Saturno, Giove e Mercurio che fanno in modo che possiate scrollarvi di dosso la malinconia, procedendo con un nuovo entusiasmo.

Acquario: Venere acuisce l'amore e anche gli sguardi, i piccoli gesti assumono un significato portentoso per far volare le sensazioni. Luna in trigono rende il tutto più sensibile e approfondisce l'armonia di coppia, facendo volare le emozioni in modo leggiadro e romantico.

Pesci: Luna dissonante cerca di confondere un po' le idee e, molto sensibili alle influenze esterne, potreste avere difficoltà a comunicare con il partner, creando così malintesi.

Mercurio benefico dal Capricorno esorta ad approfondire di più un dialogo costruttivo per l'amore.