L’Oroscopo del 10 gennaio è pronto a rivelare come sarà questo venerdì per ciascun segno zodiacale. Luna piena in Cancro. L’Ariete sarà stressato, mentre la Bilancia vivrà 24 ore interessanti.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questa giornata.

L'oroscopo di venerdì 10 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in arrivo un venerdì stancante che fa da preludio ad un weekend di assoluto riposo. Dovrete darvi da fare, non potrete battere la fiacca.

Sarete molto richiesti ma non avrete voglia di fare niente. A fine serata vi sentirete soddisfatti per l’impegno ma ci sarà da fare i conti con lo stress.

Toro: in amore sentirete delle necessità da non sottovalutare. Da tempo avete l’impressione che il partner vi stia trascurando. Non sarete molto concentrati e nel lavoro/studio rischierete di sbagliare. Non strafate altrimenti la salute ci andrà di mezzo. Miglioramenti a partire dalla prossima settimana.

Gemelli: saranno chiariti eventuali malintesi, sia in amore che in famiglia.

Nel lavoro/studio tutto si rasserenerà anche se i migliori successi arriveranno nella prossima settimana. Dovrete fare una scelta che riguarderà la vostra vita e il vostro futuro, prendetevi del tempo per pensarci bene. Occhio alla salute, ultimamente state mangiando in maniera eccessiva.

Cancro: venerdì carico di forze e di energie, ma tutto dipenderà da voi. Se ultimamente la sera si tarda a dormire, al mattino è normale svegliarsi spossati. Sarà una giornata emozionante specie sul piano sentimentale. Le coppie si abbandoneranno alla passione che da tempo manca. La Luna vi renderà più brillanti e affascinanti, continuate a pensare ai vostri sogni.

Leone: da alcuni giorni c’è qualcosa che vi turba. Aspettatevi un venerdì stanco, non avrete voglia di fare nulla a causa della scarsa concentrazione.

Da tempo state maturando l’idea di rinnovarvi, di trasferirvi altrove o potare avanti un progetto personale. La monotonia vi sta portando sull’orlo dell’esasperazione.

Vergine: voglia di novità in amore, questa sarà una giornata importante e passionale. Chi cerca una gravidanza avrà delle maggiori possibilità durante il weekend. Non rimandate un impegno preso tempo fa. Nel lavoro vi affideranno nuovi incarichi, evitate di sbruffare e focalizzatevi sul vostro compito. In famiglia non si escludono scambi di opinione.

Bilancia: giornata interessante, finalmente le cose stanno procedendo a gonfie vele. L’amore tornerà a comandare, ritroverete la passione e l’intesa con il partner. Non date nulla per scontato. In famiglia dovrete dare una mano e tenderete a sbruffare. Sistemate il vostro look, qualcuno presto farà un viaggio di sola andata.

Scorpione: venerdì con un buon cielo astrale, anche se non si escludono piccoli fastidi. In amore c’è stato un po’ di astio o una mancanza. Nel pomeriggio tutto sarà chiarito. Una chiamata vi urterà, magari sarà il solito call center o la richiesta di una persona che conoscete da anni. Non dovrete perdere il controllo della situazione, sarete molto distratti.

Sagittario: sarete fermamente concentrati sui vostri obiettivi. Vi metterete in gioco anche se un pensiero rischierà di frenarvi l’entusiasmo. Cercate di non pensare a quanto è alto il monte ma a quanto è bella la vista dall’alto. Presto riuscirete a superare determinati ostacoli, già in giornata qualcosa si schiarirà.

Capricorno: attenzione a ciò che direte, in questa giornata sarà meglio andarci cauti. Le relazioni stanno vivendo un momento particolare. Vi sentite incompresi, avete bisogno di un’attenzione maggiore. In serata sarete molto stanchi e non avrete alcuna voglia di uscire o di chiacchierare. Da tempo il lavoro vi sta risucchiando le energie.

Acquario: sarà un venerdì di recupero netto. Tutto andrà a buon fine, dal lavoro all’amore. Le questioni legali o burocratiche saranno rimandate. Quei problemi che vi hanno tormentato a lungo nei giorni scorsi, presto saranno archiviati. Cercate di muovervi di più, la sedentarietà non fa bene alla salute.

Pesci: periodo di grandi decisioni da prendere, ma ciò rischia di compromettere la vostra salute psicofisica. Nei giorni scorsi avete accettato un incarico pesante al fine di aumentare gli incassi. Anche in famiglia non state attraversando un buon momento in quanto vi sentite infastiditi. Chi viaggia si stancherà moltissimo, presto avrete modo di staccare la spina.