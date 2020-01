È in arrivo una nuova giornata per tutti i segni zodiacali, quella di giovedì 9 gennaio.

Scopriamo quindi le previsioni dele stelle e l'Oroscopo sull'amore, la salute ed il lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete: non vi sentite molto vitali in ambito sentimentale. In questa giornata è possibile che viviate dei piccoli problemi. In campo professionale sono in arrivo delle notizie positive.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, sta per giungere un recupero in campo sentimentale.

A livello emozionale potreste perdere la pazienza. Nel lavoro non mancherà la forza di portare avanti i progetti.

Gemelli: in amore, in questo periodo, dovrete riuscire a comprendere quale direzione desiderate prendere. In campo professionale è possibile che decidiate di cambiare alcune situazioni che ormai vi stanno strette.

Cancro: periodo di recupero in campo sentimentale, cercate di evitare i conflitti. A livello lavorativo è possibile che giungano nuove idee, vi sentite creativi.

Leone: Venere presto non sarà più in opposizione e potrete rivivere una ripresa in amore.

Anche i momenti più difficili e insoddisfacenti saranno superati. Nel lavoro arriveranno delle opportunità.

Vergine: a livello amoroso vivrete una buona giornata, vi sentirete più stabili rispetto alle settimane precedenti. Nel lavoro potrete fare dei passi avanti, anche a livello economico.

Previsioni astrologiche del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia: con la luna dissonante a livello sentimentale è possibile che le coppie vivano dei momenti non troppo tranquilli. Nel lavoro è possibile che arrivino dei cambiamenti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno quella di giovedì 9 gennaio sarà una giornata caratterizzata da dispute e discussioni in campo professionale. In amore cercate di non distrarvi, potreste creare tensioni con il partner.

Sagittario: situazione attiva in campo sentimentale, cercate di non mettere in discussione il partner o potrebbero infatti nascere delle incomprensioni.

Nel lavoro siete in cerca di un nuovo equilibrio.

Capricorno: se una situazione non funziona, in questa giornata potrete prendere delle decisioni importanti. A livello professionale è il momento giusto per fare degli accordi.

Acquario: momento interessante per le relazioni. I single in questa giornata potrebbero anche fare degli incontri. Novità in campo professionale, soprattutto per chi vuole iniziare nuovi progetti.

Pesci: quella del 9 gennaio sarà una giornata favorevole per l'amore, con Venere che sorride ai nativi del segno. Nel lavoro, presto giungeranno delle buone offerte.