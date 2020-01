L'Oroscopo dedicato all'amore e al lavoro di giovedì 9 gennaio, approfondisce il transito di Luna ancora presente in Gemelli. L'astro d'argento si carica di influssi sensibili poiché presente in un segno zodiacale d'Aria molto curioso e frizzante. Il modo di amare diventa alquanto selettivo e punta sui ragionamenti intuitivi, per approfondire le situazioni amorose a 360°. Di seguito le previsioni astrologiche riguardanti anche la sfera lavorativa.

Percezioni sottili nell'oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna molto vicina dal cielo astrologico dei Gemelli, punta un riflettore sulla sensibilità che diventa più raffinata e razionale. Curiosi e molto intelligenti, metterete insieme tutte le sensazioni come in un puzzle, ottenendo un quadro amoroso completo e molto analitico. In ambito lavorativo, drizzate le antenne nei confronti delle novità.

Toro: una leggera euforia si fa largo nella mente e nel cuore, catapultandovi nell'attuazione di strategie avventurose e intriganti per l'amore.

Buone le iniziative in campo economico.

Gemelli: Luna nel segno rende l'approccio amoroso sicuro, ma al tempo stesso elusivo. In bilico tra un modo di fare entusiasmante e pessimista, sarete scintillanti e molto originali. In ambito lavorativo, buona l'intuizione che combinata alla concretezza, dà risultati inaspettati.

Cancro: la vicinanza lunare vi mette a confronto con i sentimenti che provate per una persona e non dovrete più ritardare gli eventi, è giunto il momento di affrontare il tutto con fiducia. Potrete beneficiare di un'energia uraniana molto vitale, che fa mettere sulla stessa lunghezza d'onda. Ancora un po' di pazienza e il lavoro darà i suoi frutti.

Leone: buone le sensazioni con Luna complice di un modo di amare entusiasmante e frizzante. Urano in quadratura cerca di bloccare la voglia di un rinnovamento, che tende a essere doveroso per progredire.

Instabilità e mobilità si alternano in modo sorprendente, poiché spinte ora da un atteggiamento altalenante che non dà soddisfazioni neppure sul lavoro.

Vergine: Luna e Marte in quadratura creano dinamiche amorose alquanto irrequiete. Una certa ansia nel modo di vivere l'amore fa sì che le situazioni sfuggano da un controllo che cercate di intavolare, ma che risulta inutile a causa di questa irruenza marziana. Attenzione a non litigare in campo lavorativo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in trigono agisce tenendo conto dell'influenza di Mercurio e fa cercare maggiore concretezza e praticità nell'amore. Questo modo di approcciarsi affettuoso e riservato sprigiona un fascino magnetico che potrete utilizzare per ottenere successo in amore. In campo lavorativo, cercate di arginare alcuni imprevisti puntando sulla diplomazia che vi è consona.

Scorpione: buona la carica sensuale elargita da Marte molto vicino, che fa dare il massimo nella sfera dell'eros. Mieterete vittime anche grazie all'aiuto favorevole di Plutone e Sole dal Capricorno. Anche sul lavoro, utilizzate il carisma che vi è consono e otterrete tutto ciò che desiderate.

Sagittario: Marte nel segno fa diventare le sensazioni molto competitive e alquanto aggressive. Incrociando le sue energie con una Luna razionale e sensibile, potrebbe produrre reazioni incontrollabili. Attenzione quindi a contenere una certa irruenza che solo la vicinanza degli astri in Capricorno, potrà ammortizzare.

Capricorno: buono e in incremento il campo economico. Gli investimenti fatti in passato potranno dare buoni frutti. In amore, apritevi agli eventi mondani con un nuovo entusiasmo, potrete così riconquistare punti in campo sentimentale.

Acquario: gli aspetti dinamici di Marte dal Sagittario e Luna in Gemelli, sprigionano fluttuazioni sensibili che coinvolgono la mente e il corpo. Impossibile resistere a questi influssi imprevedibili. Come un pugile alle corde, non vi resta altro da fare che soccombere all'amore. Buono il lavoro, soprattutto quello creativo.

Pesci: sono previste splendide novità amorose a rischiarare l'orizzonte dei sentimenti.

Basta solo pazientare un po' e presto verrà anche il vostro momento di felicità. Nel frattempo, puntate sul lavoro, adottando la prudenza come strategia di successo.