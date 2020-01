Inizia una nuova settimana per i 12 segni zodiacali e l'Oroscopo è pronto a rivelare che cosa accadrà nella giornata del 13 gennaio. Giornata di bufera per i nativi del Leone, che litigheranno con il partner per motivi familiari e di denaro. Per le persone dello Scorpione sarà una giornata buona per l'amore. Nel dettaglio, l'astrologia di lunedì e le previsioni degli astri per tutti i dodici segni zodiacali.

L'oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In campo lavorativo cercate di non distrarvi e di non fare scelte azzardate.

Evitate battibecchi con colleghi e superiori e non offendetevi se qualcuno vi fa un'osservazione, non è una critica diretta a voi. La situazione economica e lavorativa è abbastanza solida. Le coppie che hanno attraversato momenti critici, possono fare pace. In caso contrario, potete decidere di voltare pagina e guardarvi intorno.

Toro – Lo status di single potrebbe non durare a lungo, infatti, presto arriverà al vostro cuore una delle famose frecce di Cupido. Il vostro fascino è così intenso che tutti vi cercano e vi desiderano.

Mettete da parte la vostra timidezza, parlate di meno e fate di più l'amore. In campo lavorativo avete molte ispirazioni e questo vi porterà a realizzare dei piccoli progetti, che con il tempo si trasformeranno in qualcosa di sensazionale. Tirate fuori le vostre idee, è un peccato tenerle nascoste solo per timore.

Gemelli – La vostra attuale posizione lavorativa è in netto miglioramento. Anche se le entrate incrementano, dovete fare i conti con alcune uscite. Concentratevi su ciò che state facendo e non fatevi distrarre. Rivedete i conteggi e controllate le date di eventuali programmi o appuntamenti. In amore, occhio alle insoddisfazioni dovute alla routine. Gestire il quotidiano non è il massimo per ravvivare l'attrazione fisica. Non appesantite l'atmosfera con ripicche e momenti di tensione, qualcuno potrebbe guardarsi attorno in cerca di distrazioni.

Previsioni di lunedì 13 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In amore cercate di non farvi trascinare dalla gelosia, dal sospetto e dalla tensione nervosa. Siete molto implosivi e rischiate di commettere un passo falso, come iniziare una storia sbagliata o lasciare la persona giusta. Nelle nuove coppie c'è una passione ancora incontaminata. In campo lavorativo e professionale vi basta stare attenti alla concorrenza, alle distrazioni e alle gaffe. Attenzione a non eccedere con le spese.

Leone – Giornata di bufera nella coppia. Molte coppie potrebbero ritrovarsi a litigare aspramente per motivi familiari o di soldi. I single devono fare molta attenzione negli incontri: c'è il rischio di prendere una sbandata per una persona sentimentalmente impegnata. Periodo favorevole per il lavoro, un po' meno per i soldi.

Potete migliorare i rapporti con i colleghi e farvi notare dal datore di lavoro.

Vergine – Sfruttate questo periodo per chiarire ciò che non va, per dichiararvi a chi vi piace. Nelle coppie di lunga durata è più probabile che le insoddisfazioni siano più accentuate. Mangiare la solita minestra stanca, ma guardarvi attorno in cerca di consolazione non è la soluzione migliore. Provate a ravvivare il rapporto, guardate il partner con occhi nuovi e scopritelo come si fosse la prima volta. Periodo estenuante nel campo lavorativo ma soddisfacente per quanto riguarda i risultati. Sorvegliate con attenzione le entrate e le uscite, e se la paga non è quella sperata dovete avere pazienza.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se credete che una vostra idea possa essere davvero utile ai fini della vostra professione, allora dovete fare di tutto per realizzarla. Se, invece, è una delle tante idee lampo che affollano la vostra mente, allora dovete fare prima mente locale e poi capire se realizzarla oppure abbandonarla. In amore potreste riscoprire emozioni palpitanti, anche se siete in coppia da molto tempo. Romanticismo e passione si fondono per regalarvi la sensazione di un'unione completa a tutti i livelli.

Scorpione – Periodo positivo per conoscere una nuova persona, migliorare il dialogo di coppia o per progettare iniziative importanti per ogni relazione.

Anche se è una giornata buona per l'amore, non è ideale per chiarire eventuali equivoci. Il dialogo sarà possibile solo nella seconda metà di gennaio. Nel campo lavorativo non manca qualche contrarietà: una trattativa che va per le lunghe, una risposta che tarda ad arrivare o un equivoco con un cliente. Portate un po' di pazienza.

Sagittario – In questa giornata una leggera insoddisfazione potrebbe irritarvi. Avete poca serenità in famiglia, nel lavoro e in amore. Siete alle prese con problemi che ora vi sembrano insormontabili. Non disperatevi, non gettate la spugna e non fate scelte impulsive.

Presto tutte le difficoltà si dissolveranno. I single rischiano di innamorarsi di una persona che non ricambia i sentimenti. Occhio a chi promette e fugge o ai lunghi silenzi o alle assenze.

Oroscopo di lunedì 13 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Ottimo periodo per cercare lavoro, affrontare un eventuale colloquio o una riunione importante. Avete a disposizione astuzia, lungimiranza e un pizzico di fortuna. I soldi entreranno, ma dovete essere cauti con le spese. In amore, dubbi, gelosia e incertezze sono protagonisti di questa giornata. Ci sono alcuni punti oscuri da chiarire. Familiari invadenti, la noia o lo stress lavorativi sono un cocktail micidiale per l'amore e la vita di coppia.

Lasciate andare i rancori, sia in coppia che per i single. Meglio fare l'amore che la guerra.

Acquario – L'amore porta nuovi incontri e colpi di fulmini. Molti di voi preferiscono allungare i tempi di corteggiamento per conoscere meglio chi avete di fronte. Un corteggiamento più lungo migliora le emozioni e rende più intenso il desiderio. Nel lavoro dovete essere concentrati e molto prudenti, dovete verificare gli affari. Leggete con attenzione ogni clausola prima di apporre una firma a ogni tipo di contratto. Ritardi imprevisti per i vostri progetti.

Pesci – Determinazione e anche un pizzico di fortuna vi sostengono in questo periodo, non molto facile da gestire.

Potrebbero esserci equivoci e difficoltà che si ripercuotono sulla vostra attività professionale. In ogni caso, avrete la forza e la prontezza necessaria affrontare qualsiasi cosa. Se state vivendo una storia d'amore incerta, dovete fare molta attenzione: niente passi azzardati e niente scelte frettolose. Magari state pensando di voltare pagina o vi siete innamorati di una persona già impegnata e che non può garantirvi la stabilità che sognate.