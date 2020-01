L'Oroscopo di domani, lunedì 13 gennaio, è pronto a svelare come sarà questa giornata d'inizio settimana sotto il profilo astrologico. La Luna, gibbosa calante, sarà ancora in Leone ma si appresterà a transitare in Vergine. Sarà una giornata importante anche se non mancheranno degli imprevisti destinati a movimentare queste 24 ore. I nativi del Sagittario saranno fermamente combattivi mentre i Toro riceveranno delle risposte.

Amore, lavoro, soldi e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo dettagliatamente le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica.

Classifica e previsioni del 13 gennaio

Toro - 12° in classifica - Avere Urano nel proprio segno comporta spesso grandi cose. In giornata riuscirete ad ottenere delle risposte che vi svolteranno l'esistenza. La vostra voglia di sperimentare, di agire e di non mollare deriverà proprio da questo influsso particolare. Spesso avete voglia di fuggire altrove per prendere le distanze dai soliti problemi. Cercate di sfruttare le vostre capacità, in particolar modo la creatività. Questa giornata favorirà le attività artistiche che aiuteranno ad allentare lo stress.

Non cadete in contraddizioni e cercate di essere meno testardi. L'amore e l'amicizia devono essere coltivati giorno per giorno altrimenti rischierete di trovarvi soli negli anni.

Scorpione - 11° posto - Avrete 24 ore molto intense in quanto dovrete correre per scongiurare un problema che sorgerà improvvisamente. Alcune amicizie non sono oneste nei vostri confronti, quindi entro la primavera vi ritroverete a chiudere qualche rapporto. Dovrete occuparvi della vostra salute, ma cercate di non ostinarvi dietro a quelle diete esagerate: il troppo stroppia. Comunque sia, eseguirete senza fiatare le vostre mansioni e questo vi porterà a godere di un maggior tempo libero a partire dal tardo pomeriggio. Sia in casa che fuori, vi impegnerete moltissimo grazie alla ritrovata energia dello scorso weekend.

Ariete - 10° posto - Sarà un lunedì che partirà con qualche agitazione in più a causa della tensione accumulata nei giorni scorsi. Dovrete correre, forse per via di un ritardo o di un impegno inaspettato. Qualche intoppo rischierà di farvi spazientire, tuttavia cercate di sorridere di più altrimenti finirete per attirarvi delle antipatie. Da tempo un problema fisico vi sta impensierendo, considerate di fare meditazione o di prendervi delle piccole pause durante l'attività lavorativa o di studio. In famiglia vi chiederanno un favore.

Sagittario - 9° posto - Marte vi renderà molto combattivi, infatti riuscirete ad andare fino in fondo ad una questione che vi sta particolarmente a cuore. Nell'ambiente di lavoro spesso non mancano scontri e scambi d'opinione tra colleghi, magari non tollerate le pretese del superiore.

Questa giornata vi renderà parecchio irritabili. L'unico neo positivo sarà l libido la quale sarà a dir poco stellare. Vi sentirete molto passionali e grintosi e questo segnerà un punto a favore nella relazione di coppia. Patrimonio o eredità continueranno ad essere degli argomenti spinosi.

Gemelli - 8° in classifica - Questa settimana sarà molto importante, si verificheranno alcune cose che potrebbero influenzarvi sia positivamente che negativamente. Non dovrete dare niente e nessuno per scontato e dovrete impegnarvi duramente. Sarà un lunedì tutto in salita, la fatica si farà sentire al mattino presto e nel pomeriggio avrete la forte voglia di mandare tutto all'aria.

Sarete distratti e questo rischierà solamente di risucchiarvi via del tempo prezioso. Fino a mercoledì dovrete sudare 7 camice, ma poi tutto si farà scorrevole.

Cancro - 7° posto - L’oroscopo del 13 gennaio dice che sarà una giornata affaticante ma diversa dal solito. Anche se detestate i lunedì, avrete molta energia da vendere. Vi impegnerete ancora di più nel lavoro e riuscirete a concludere qualcosa di importante. Presto arriveranno elogi per il vostro impegno. Siete stacanovisti, non è facile gestire il lavoro, lo studio, la casa e la famiglia, tuttavia lo fate in maniera esemplare. Siete impeccabili anche se talvolta vi lamentate che dovete occuparvi di tutto voi.

Le prossime 48 ore permetteranno di incassare dei soldi in più, specie se si lavora in proprio. L'avanzare degli anni vi tormenta, avete paura di morire di rimpianti.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà molto impegnati. Dovrete tornare ad occuparvi di un certo compito che si ripresenta ogni lunedì. Nel tempo siete diventati meno socievoli del solito a causa del poco tempo a disposizione. Magari lavorate molto e la sera siete estremamente stanchi che preferite lasciarvi andare davanti alla tv. Cercate di fare uno sforzo maggiore altrimenti rischierete di ritrovarvi molto soli in futuro.

Presto giungeranno delle novità riguardanti i soldi e gli affetti, chi è solo incontrerà una persona molto interessante.

Acquario - 5° in classifica - Venere favorirà le relazioni sia d'amore che sociali. Anche se in genere faticate ad aprirvi con gli estranei, riuscirete comunque ad allacciare dei nuovi contatti. Fatevi avanti, gli astri promettono successo. Nel lavoro dovrete impegnarvi se volete avanzare di grado oppure ottenere un aumento. Sarete ricercati, magari qualcuno vi telefonerà oppure vi chiederanno un piacere. Scintille sotto le lenzuola per le coppie, presto sarà agevolato chi cerca una gravidanza.

In giornata potrebbero arrivare delle novità riguardanti l'economia, inoltre non saranno da escludersi dei colpi di fortuna.

Bilancia - 4° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedranno combattere contro uno stato di profonda incertezza. Avrete bisogno di liberarvi da un peso che vi preme dentro da tempo. Durante questa giornata non avrete modo di pensare a null'altro poiché sarete molto indaffarati. Ci sarà la spesa da fare oppure una commissione in banca o posta. Non saranno da escludersi le pulizie casalinghe, ma cercate di farvi aiutare. L'amore, invece, continuerà ad andare a gonfie vele per le coppie sposate o conviventi.

Per i cuori solitari, al momento non figurano novità poiché bisognerà aspettare ancora qualche mese. I single saranno presi da tutt'altro, magari dalla carriera o dalle questioni di famiglia.

Leone - 3° in classifica - Comincerà piuttosto bene questo lunedì grazie alla Luna nel segno che porterà emozione e creatività. Riuscirete a sbrogliare tutti gli impegni della giornata e nulla contaminerà il vostro umore. Questo filone positivo perdurerà per tutta la mattinata, quindi sarà sensato sfruttarlo nel migliore dei modi possibili. Sarà la giornata ideale per cominciare una dieta, per intraprendere del salutare esercizio fisico o per eliminare vizi nocivi.

Tutto ciò che sarà attuato in queste prime 24 ore della settimana sarà destinato a durare nel tempo e a germogliare. Questo vale anche in amore, sarà possibile prendere una decisione: o dentro o fuori.

Vergine - 2° posto - La mattina partirà in maniera del tutto normale ma a rendere questa giornata speciale sarà soprattutto il pomeriggio, quando la Luna lascerà il Leone per entrare nel vostro segno. Incominciare la settimana con questo aspetto astrale garantirà uno sprint maggiore. Non sarà da escludersi un po' di stanchezza iniziale, ma con della sana alimentazione e del movimento fisico sarà possibile tenere a bada questo senso di spossatezza.

Vi sentirete alquanto stimolati. Qualcuno scoprirà delle nuove passioni o hobby artistici che serviranno per lo più ad allentare lo stress. Tutto ciò vi porterà inevitabilmente a impegnarvi maggiormente sia nel lavoro/studio che in amore/amicizia.

Capricorno - 1° in classifica - Sole, Capricorno, Giove e Saturno nel vostro segno. Un mix esplosivo, destinato a rendere questo 2020 veramente strepitoso. Siete amanti della caffeina e avete bisogno di essere stimolati per fare qualcosa. Se nel 2019 eravate soliti arrabbiarvi per un nonnulla, l'anno nuovo ha portato pazienza e pace interiore. In giornata sarete molto concentrati e ben propensi a fare un lavoro accurato.

Da un po' di tempo state inseguendo uno scopo. Per voi il lavoro è importante poiché vi permette di arrivare a fine mese e di togliervi qualche sfizio. Da un po' state mettendo da parte dei risparmi, per questo tenete sotto controllo i conti ma cercate di non essere eccessivamente meticolosi.