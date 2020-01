Una nuova settimana sta per iniziare. Con Nettuno e Venere nel segno essa inizia alla grande per i Pesci, avvantaggiati dai pianeti tanto in amore che in ambito lavorativo. Nonostante un inizio sottotono, anche la Vergine vivrà un buon momento, soprattutto in amore. Fuori forma il Toro, contrasti per l'Ariete che viene indispettito dagli influssi di Marte.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della settimana da lunedì 13 a domenica 19 gennaio 2020, per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio segno per segno

Ariete: gli influssi di Marte vi renderanno piuttosto scontrosi e polemici, la nuova settimana potrebbe iniziare con il piede sbagliato. In ambito lavorativo potrebbero nascere delle controversie, non è il momento ideale per chi desidera avviare qualcosa di nuovo o trasferirsi. Lo stress e la stanchezza accumulata potrebbero rendervi un po' distanti in amore, ma a partire dalla giornata di venerdì 17 gennaio le cose andranno meglio in tal senso.

Sarà un weekend sereno, durante il quale alcuni nodi verranno al pettine.

Toro: durante le giornate di lunedì 13 e martedì 14 gennaio potreste battere un po' la fiacca, soprattutto in ambito lavorativo. A risentirne saranno soprattutto quelli che lavorano a stretto contatto con il pubblico o con altri collaboratori, saranno infatti i rapporti interpersonali in generale a crearvi qualche ostacolo. Da mercoledì tuttavia inizia un buon recupero, sul lavoro avrete una grinta pazzesca e un'energia incredibile, potrete ottenere molto. Mentre in amore bisognerà muoversi con cautela, soprattutto se durante le giornate precedenti avete vissuto delle crisi o dei momenti di dubbio.

Gemelli: durante questa nuova settimana di gennaio avrete delle divergenze a livello sentimentale, discussioni e litigi non mancheranno nel rapporto di coppia e a causarli saranno soprattutto questioni di tipo legale o finanziario.

Con l’avvicinarsi del weekend sarà possibile recuperare in tal senso, i quali solitari potrebbero trovare una dolce compagnia per le proprie serate e in alcuni casi non è da escludere un ritorno dal passato. È un momento vantaggioso sul lavoro, ideale per conseguire i progetti precedentemente iniziati e condurli nelle direzioni sperate. Quest’settimana potrebbe portare delle occasioni da prendere al volo, non mancheranno le soddisfazioni.

Cancro: gli influssi positivi di Mercurio vi rendono brillanti e ottimi comunicatori, questo rappresenterà un vantaggio per i rapporti interpersonali e in ambito sentimentale. I single sono favoriti nella ricerca dell’anima gemella e potrebbero fare incontri interessanti. Durante le giornate centrali della settimana potrebbe nascere un problema all'interno della sfera familiare e la risoluzione di quest’ultimo assorbirà tutte le vostre energie.

In ambito lavorativo potrete procedere con grande chiarezza di idee e voglia di fare, attenzione però a non prodigarvi eccessivamente per gli altri dimenticando di portare avanti i vostri obiettivi.

Leone: il consiglio delle stelle per questa nuova settimana è quello: non osare. Sia in ambito lavorativo che all'interno della sfera sentimentale sarà bene procedere con cautela ed evitare di fare passi falsi. In amore potrebbero continuare delle discussioni nate durante i mesi precedenti, è il momento della resa dei conti, rimandare non è più possibile. In ambito lavorativo dovreste invece cercare di far quadrare le situazioni, potrebbero esserci delle sbilanci e anche i rapporti con i colleghi potrebbero essersi inclinati.

Vergine: l’inizio della settimana potrebbe rivelarsi alquanto sottotono, in ambito sentimentale alcuni dei nati sotto il segno della Vergine potrebbero avere dei dubbi o dei ripensamenti in merito delle scelte prese ultimamente. Sì tratta tuttavia soltanto di un momento passeggero, destinato a migliorare già a partire dalla giornata di mercoledì. Le stelle lasciano presagire un weekend romantico e le occasioni di incontri non mancheranno per i single. In ambito lavorativo al contrario qualcuno potrebbe imbattersi una situazione spinosa, difficile da affrontare, cercate di agire con cautela evitando di fare il passo più lungo della gamba.

Bilancia: sarà una settimana faticosa per il segno, sommerso di lavoro, che potrebbe vivere non pochi momenti di stress. Ci sono molti impegni di cui occuparsi e la Bilancia non saprà come dividersi. Tutto ciò potrebbe creare dei contrasti in amore, il partner potrebbe sentirsi trascurato. Il weekend sarà il momento ideale per provare a recuperare. Durante le prossime giornate qualcuno potrebbe inoltre avvertire un calo fisico e risentire di banali fastidi a gambe o schiena.

Scorpione: durante questa nuova settimana sarà ben evitare i passi falsi soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera economica.

È il momento di fare i conti in tasca, durante le giornate potreste aver ecceduto con le spese e ora potreste pagarne le conseguenze. Questi pensieri affolleranno la vostra mente, in famiglia e all'interno dei rapporti sentimentale potreste apparire piuttosto silenziosi, preoccupando le persone intorno a voi, che potrebbero fraintenderne i motivi.

Sagittario: sarà una settimana turbolenta in cui non avrete mezzi termini ed esporrete i vostri pensieri senza peli sulla lingua. In amore potrebbero esserci delle divergenze, soprattutto per le coppie nate da poco, che potrebbero vivere una settimana ricca di contrasti e malumori.

Per quanto riguarda l’ambito lavorativo saranno delle giornate cariche di impegni e dquestioni da fronteggiare ma non mancano le opportunità di migliorarsi e ricevere nuove gratificazioni.

Capricorno: Mercurio tenderà a mettervi i bastoni fra le ruote durante questa settimana. All'interno della sfera sentimentale dialogare potrebbe essere più difficile del previsto, potreste venire fraintesi o esporvi con troppa enfasi, tanto da destabilizzare i vostri interlocutori. Il weekend sarà il momento più fortunato a livello sentimentale di questa nuova settimana e anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo al contrario potreste essere un po’ distratti e commettere piccoli errori, non delegate il vostro lavoro ma occupatevi in prima persona dei compiti che vi spettano, solo così potrete andare sul sicuro.

Acquario: con Venere dalla vostra parte questa settimana si rivelerà ideale per ristabilire l’equilibrio perduto durante l’inizio di questo 2020. Con la nuova settimana si apre un momento vantaggioso per quanto riguarda i sentimenti, sia che viviate in coppia, sia che siate single, le stelle hanno degli splendidi progetti in serbo per voi. Si recupera in ambito professionale, saranno giornate vantaggiose per stringere nuove collaborazioni, avviare dei progetti o fare dei trasferimenti. Il consiglio delle stelle è quello di aver fiducia nelle vostre potenzialità e non esitare a farvi avanti.

Pesci: Nettuno e Venere nel segno vi rendono determinati e vi aiuteranno ad avanzare in ambito professionale.

E' il momento ideale per stringere nuove collaborazioni o avanzare una proposta lavorativa, potrete ottenere degli ottimi risultati. In ambito sentimentale inizia una rivoluzione, momento di serenità e romanticismo in cui sono favoriti progetti di coppia, ma anche gli incontro per i cuori solitari.