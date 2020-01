L'Oroscopo del giorno 12 gennaio è pronto a rivelare come si concluderà questa settimana. Per i nativi dell'Ariete sarà una giornata positiva in tutti i settori della vita, mentre per le persone del Capricorno sarà ricca di tensioni.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata positiva per il lavoro, la salute e l'amore: avrete voglia di sottolineare questo momento dandovi alla pazza gioia, organizzando cene e pranzi favolosi.

Non mancheranno screzi in famiglia, ma si tratta di piccoli bisticci che potrete affrontare senza grossi problemi. Se siete dipendenti, avrete modo di migliorare la vostra condizione lavorativa. Operosi e solerti, non vi tirerete mai fuori di fronte agli impegni. Tutti sanno di poter contare su di voi e sulla vostra efficienza.

Toro – In questa giornata sarete passionali e grintosi, niente e nessuno vi fermerà. Se siete in coppia, vivrete una giornata erotica. Anche se il vostro rapporto è formato da tempo, corteggerete il partner come se lo vedesse per la prima volta.

In campo lavorativo vi farete valere anche nelle competizioni più dure. Se cercate un impiego, dovrete datevi da fare: potreste trovare occasioni interessanti, anche se forse non così durature e stabili come sperate.

Gemelli – Periodo in cui il lavoro procederà con il vento a favore, sarete abili ma avrete dalla vostra parte anche un pizzico di fortuna. Munitevi di buoni progetti ed espandete il giro delle vostre collaborazioni. Se siete liberi professionisti non sarà difficile guadagnare di più, chi lavora in ufficio dovrà ingegnarsi di più per trovare il modo di aumentare le entrate. Se avete chiuso un rapporto o state per separavi sarà semplice allontanarsi da chi vi ha deluso. Voi non chiudete mai una storia a cuor leggero ma adesso vi renderete conto di aver fatto la scelta giusta. Non abbiate paura di rimanere soli, presto incontrerete qualcuno in grado di farvi palpitare il cuore.

Previsioni di domenica 12 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata sarete bruschi e piuttosto esigenti con il partner. Stabilire un accordo non sarà semplice. Tenderete a mettere tutti i puntini sulla i, non sarete per nulla tolleranti e disponibili. In alcuni casi non sarà il partner ad essere responsabile di questi screzi, ma voi stessi. Se nutrite insoddisfazioni nel vostro cuore, andrete a caccia di sensazioni piccanti. Cercate di essere precisi nel lavoro: eseguire calcoli, rileggere con attenzione, verificare i conteggi. Solo così potrete evitare errori.

Leone – Per molti di voi sarà un periodo di chiusura e le scadenze ravvicinate innervosiscono tutti. Siate cauti e non usate parole offensive verso il vostro interlocutore professionale, in fondo i problemi sono fastidi che potete affrontare con un minimo di attenzione in più.

La solidità della vostra posizione non sarà affatto in discussione, ma cercate di peggiorate le cose. I single saranno in preda a forti emozioni contrastanti, forse hanno già trovato qualcuno d'interessante ma c'è qualcosa che non li convince. Magari la persona interessata è sentimentalmente impegnata.

Vergine – Periodo passionale e vivace, ricco di contraddizioni, tensioni, gelosia ma anche di erotismo sfrenato. Difficile recuperare lucidità, eppure dovrete sforzarvi per capire quale direzione prendere. Le vostre scelte, nella maggior parte dei casi, saranno impulsive e poco ragionate. Periodo positivo per il lavoro e arriveranno buone occasioni per migliorare la condizione attuale.

Attenti alle mosse scoperte di un collega invidioso e tenete a cuccia il vostro lato permaloso.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Meglio esaminare accuratamente ogni clausola di eventuali contratti e non fidarsi mai di quanto promesso a voce. Due righe scritte vi metteranno al riparo da brutte sorprese. Periodo pesante per coloro che vogliono un lavoro faticoso, viaggiano spesso o sono pendolari. Se la posizione non vi soddisfa, dovrete darvi da fare per trovare qualcosa di meglio, ma non mollate mai la presa prima di aver trovato un incarico migliore del precedente.

In amore, se sentite la mancanza di un partner fisso, darvi alla pazza gioia vi renderà malinconici e insoddisfatti.

Scorpione – In amore sarete un po' meno romantici e passionali del solito, ma il vostro partner costituisce un solido, importante punto di riferimento. Il vostro è un rapporto collaudato, non ci sono punti oscuri fra di voi. Qualche incertezza potrebbe rendervi insicuri ma potrete chiarire ogni dubbio tramite dialogo. In campo lavorativo,questo periodo sarà meno scorrevole, e rischierete di rovinare i risultati raggiunti fino ad adesso, quindi massima prudenza. Le spese aumenteranno e le entrate potrebbero subire una leggera flessione.

Niente investimenti azzardati.

Sagittario – Sarete caratterialmente molto vanitosi ma in questo periodo dovrete stare attenti a non pavoneggiarvi troppo. Sarete sicuramente affascinanti ma, come nelle favole, dei rintocchi di campana potrebbero riportavi alla realtà. Un moderato cambiamento sarà sufficiente a favi apparire più interessanti. Continuerà il periodo di instabilità economica che porterà a vivere d'inventiva e creatività finanziaria. Avrete genialità e tante idea originali ma cercate di essere prudenti e di concentrarvi solo nelle cose concrete e redditizie.

L'oroscopo di domenica 12 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata potrebbe emergere qualche tensione con il partner. Con la dolce metà i conflitti sono frequenti ma come dice un detto: 'L'amore non è bello se non è litigarello'. Potrete "tappare la bocca" al partner solo con un lungo bacio e trasformare la tensione in eccitazione. Se ci sono incomprensioni in sospeso questo è il momento di chiarire. Coloro che hanno un lavoro stabile dovranno presentare nuovi progetti o rivedere posizioni acquisite. Chi è in cerca di un impiego sicuro dovrà presentarsi ai colloqui con un fascino quasi seduttivo.

Acquario – In questa giornata le forze interiori non vi sosterranno nei nuovi progetti lavorativi, poiché vi sentirete meno lucidi e forti del solito. Il vostro obiettivo sarà quello di conservare le forze fino a metà mese, poi tutto tornerà favorevole e avrete nuove intuizioni. Con la vostra energia magnetica, pochi potranno resistervi o girare la testa altrove. La forza che vivranno le coppie in questa giornata sarà un rimedio a tutte quelle piccole ferite che la convivenza può generare. Saprete dare quel calore che sana ogni incomprensione.

Pesci – In questa giornata cercate di non essere invadenti con il partner.

Siete come un fiume in piena e non a tutti piace essere travolti. Ne escogiterete una dopo l'altra per vivere forti emozioni. Periodo di stabilità e solidità finanziaria, perciò non vi aspettate stravolgimenti. Appuntatevi qualche progetto che potrebbe venirvi in mente e custoditelo per il momento opportuno. Ci sarà qualche proposta dubbiosa ma sarà meglio tergiversare prima di prendere una decisione.