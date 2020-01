L’Oroscopo del 13 gennaio è pronto a rivelare come sarà la giornata per ciascun segno zodiacale. Se per lo Scorpione sarà un lunedì strepitoso, per i nativi del Cancro invece si annuncia una giornata così così. Approfondiamo adesso nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata.

L'oroscopo di lunedì 13 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: lunedì ricco di soluzioni. Avrete modo di dissipare ogni problema o dubbio. Arriverà una risposta che da tempo aspettavate. Forse un nuovo incarico di lavoro o una promozione.

Non si escludono nuove mansioni/compiti. In amore c’è bisogno di più trasporto, non state sempre a questionare su tutto.

Toro: da tempo state vivendo con un problema pesante che non vi lascia vivere serenamente. Questo lunedì, però, consentirà di poter chiarire tutto grazie al supporto stellare. Continuate a coltivare i vostri sogni poiché in primavera germoglieranno. Se l’amore appare assente, in famiglia l’affetto non vi mancherà. Ultimamente siete molto affamati e assonnati.

Gemelli: giornata che favorisce i chiarimenti d’amore.

Non potete sempre imporvi prevaricando sull’altro, nella vita di coppia bisogna venirsi incontro e scendere a compromessi. Ultimamente siete annoiati, avete bisogno di una scossa che però arriverà tra qualche mese. Un progetto o una collaborazione rischieranno di saltare. Non rimandate le cose sempre all’ultimo minuto.

Cancro: in amore vi sentite poco capiti, all’interno della coppia c’è contrasto e noia. Anche se siete dei tipi abitudinari, vi sentite stufi di dire e fare sempre le stesse cose. Avete bisogno di una novità, forse un trasferimento o un lavoro più emozionante. In questo lunedì avrete ben poco tempo da dedicare alle vostre passioni poiché dovrete concentrarvi più del solito altrimenti non finirete in tempo. Tenete duro, la settimana promette bene.

Leone: l’amore tornerà alla ribalta, quindi i single avranno ottime chance di conquistare qualcuno.

Le emozioni saranno dietro l’angolo. Nel lavoro, se volere affermarvi, dovrete darvi molto da fare senza distrarvi. Avrete pochissimo tempo per occuparvi della casa il che vi preoccuperà. Rischiate di trovarvi con un grosso cumulo stressante.

Vergine: vi sentirete molto limpidi e riuscirete a risolvere tutte le questioni rimaste in sospeso. In amore, nel lavoro e in famiglia, tutto sarà presto chiarito. Anche il fisico risulterà in miglioramento, magari avete ripreso a fare attività fisica o a mangiare meglio. Saranno favoriti persino gli investimenti.

Bilancia: un miglioramento lo vedrete soltanto in serata. Sarà un lunedì privo di riscontri e gloria. Nel lavoro/studio tutto andrà come al solito anche se potrebbero esserci un po’ di rallentamenti dovuti al weekend. In amore tutto continuerà a tacere.

In settimana avrete delle situazioni migliori. Qualcuno si sbilancerà con degli investimenti o progetti futuri.

Scorpione: avrete il supporto stellare e lunare, quindi sarà un lunedì strepitoso in cui tutto filerà a gonfie vele. Non ci saranno intoppi né problemi familiari. Anche il portafoglio tornerà a rimpinguarsi. Nei prossimi mesi assisterete a dei cambiamenti sostanziali, magari un figlio o una figlia partirà. Fisico eccellente.

Sagittario: i single che stanno frequentando qualcuno dovranno essere onesti. Non rinviate un incontro o un appuntamento. Cercate di non assumere un tono polemico e siate più comprensivi con i familiari.

Se qualcosa non funziona più, tagliatela via dalla vostra vita. Sarà una giornata di ripresa per il fisico.

Capricorno: sarà un lunedì che parte al rilento. La voglia di amare avrà il sopravvento su tutto. Bisognerà fare attenzione al denaro, non potete permettervi di spendere più del dovuto. Nel lavoro una situazione improvvisa rischierà di causare disagi o ritardi. Se avete riposato abbastanza nei giorni scorsi, in questa giornata sarete abbastanza resistenti e riuscirete a scavalcare ogni ostacolo.

Acquario: il momento migliore della giornata da dedicare all’amore sarà nel pomeriggio quando avrete un cielo maggiormente favorevole.

La passione tornerà ala ribalta e tutte le preoccupazioni di coppia saranno dissipate. Nel lavoro prendete le cose come vengono e non lasciatevi guastare l’umore dall’opinione dei colleghi o del superiore. Non si escludono mal di testa o di cervicale.

Pesci: giornata valida, riuscirete a portarvi avanti con l’incarico di lavoro/studio assegnatovi. Nel pomeriggio sarete ancora più indaffarati, ma in serata vi rilasserete davanti alla televisione. Cercate di non guardare con sospetto tutto ciò che vi circonda. Imparate a perdonare e a voltare pagina.