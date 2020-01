L'Oroscopo di domenica 12 gennaio vedrà i nativi dei Gemelli e della Bilancia godersi al massimo questa giornata, mentre i nati sotto l'Acquario e i Pesci saranno un po' giù di morale. Di seguito le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo, ultime sei posizioni

12° Scorpione: questa domenica sarete particolarmente bipolari, basterà un nonnulla per farvi avere uno scatto di ira, il consiglio è quello di mantenere la calma e fare qualcosa di rilassante. Siete un po' troppo stressati, non prendetevela con i vostri cari.

11° Cancro: purtroppo un pensiero che vi affligge impegnerà la vostra mente e vi metterà di cattivo umore, sappiate che tutto si sistemerà, ma servirà impegno. Occhio a non prendere freddo.

10° Acquario: vi renderete conto di avere un po' esagerato coi progetti, avete una mente geniale, ma non dovete chiedere troppo a voi stessi. Sfruttate questa domenica per riposare e pensare ai vostri errori, La parola d'ordine da lunedì dovrà essere umiltà.

9° Pesci: siete emotivi e lunatici e proverete una forte sensazione che molti conoscono come tristezza domenicale, però nel vostro caso risulterà ultra amplificata.

Distraetevi e non rattristatevi troppo, in fondo va tutto bene..

8° Toro: svegliarsi tardi e mangiare molto la domenica può starci, ma non esagerate, lunedì si torna a lavoro, cercate di badare un po' più a voi stessi.

7° Vergine: siete il segno dell'anno, ma questo non vuol dire che dobbiate adagiarvi sugli allori, ricaricate un po' di energia in questa domenica e lunedì' partite con consapevolezza che siete al top, ma con l'umiltà di sapere che dovete sempre guadagnarvelo..

Le previsioni astrali dei primi sei segni in classifica

6° Capricorno: questa domenica cercate di stare un po' in solitudine, qualcosa di tranquillo come un film, che sia al cinema o in casa, sarebbe una buona idea..

5° Leone: siete riusciti a recuperare una situazione svantaggiosa, adesso non siate i soliti orgogliosi. Piuttosto cercate di essere dolci e gentili, questo vi renderà il giorno davvero speciale.

Vi sentirete scoppiare di salute.

4° Ariete: godetevi questa domenica e rilassatevi perché ve lo meritate. Siete in un ottimo periodo, sfruttate il momento e fate il pieno di energie.

3° Bilancia: il giorno del riposo è decisamente il migliore per voi, riposate, mangiate fate una passeggiata se potete e fate il pieno di energie positive, sarà una settimana dura, ma domenica starete alla grande.

2° Gemelli: domenica raccoglierete i frutti di quello che avete seminato in settimana, è stata una settimana dura, ma il vostro premio è una domenica, perfetta, tutto andrà benissimo, godetevela.

1° Sagittario: è il giorno giusto per divertirvi, fate quello che vi piace, cinema, discoteca, mangiare fuori casa non importa, pensate a voi stessi e tutto andrà alla perfezione.