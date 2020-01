Si conclude il weekend per i segni zodiacali. Come andrà domenica 12 gennaio? Scopriamolo leggendo le stelle con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: con la Luna favorevole vivrete una buona giornata, se negli ultimi giorni avete vissuto dei problemi potrete recuperare. In campo lavorativo potrebbero esserci delle problematiche con i collaboratori.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata sarà sottotono. In campo amoroso potrebbero esserci delle complicazioni inutili.

Nel lavoro sono in arrivo delle novità.

Gemelli: in questo periodo potrebbero nascere delle complicazioni a livello sentimentale ed anche familiare. Con la Luna favorevole non mancherà comunque dell'energia. Nel lavoro potreste prendervi delle rivincite.

Cancro: la giornata inizia sottotono, ma in serata migliorerà. In campo amoroso potrete chiarire alcune situazioni complesse. Nel lavoro è probabile che prendiate delle decisioni importanti nei confronti dei vostri collaboratori.

Leone: giornata nervosa per il segno, in particolare per chi vive una relazione da molto tempo.

In campo professionale potreste vivere dei dubbi, è un momento di riflessione per voi.

Vergine: in questa domenica è possibile che nascano delle polemiche, degli scontri con il partner. In campo professionale potreste fare fatica ad ottenere ciò che desiderate.

Astri e stelle di domenica 12 gennaio per tutti i segni

Bilancia: in questo momento in campo amoroso non riuscite a comprendere bene quale strada prendere, è un periodo di indecisioni. Nel lavoro chi è in cerca di una gratifica deve tirare le somme per poter ottenere ciò che desidera.

Scorpione: periodo importante, vivrete delle sensazioni speciali in campo emozionale. Nel lavoro è possibile che dobbiate fare una scelta, è un momento di buona energia, quindi riuscirete a comprendere ciò che è necessario fare.

Sagittario: i nati sotto questo segno vivranno serenamente questa giornata.

Con la Luna nel segno ci sarà un buon recupero psicofisico. Nel lavoro è possibile che giungano delle proposte.

Capricorno: la Luna non è più opposta, con Venere anche dalla vostra parte è un buon momento in campo sentimentale, potrete chiarire se ci sono state delle problematiche. Nel lavoro non mancano delle buone opportunità, qualcuno potrebbe anche firmare dei contratti.

Acquario: con la Luna in opposizione è possibile che nascano delle problematiche con il partner. Fate dunque attenzione a ciò che potreste dire. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti.

Pesci: con la fine del weekend non manca l'energia, soprattutto in campo sentimentale. Nel lavoro è il periodo giusto per mettervi in gioco.